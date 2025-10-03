Oviedo-Levante, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La squadra di casa arriva galvanizzata dall’incredibile rimonta sul Valencia, mentre gli ospiti cercano continuità dopo aver lasciato sfuggire punti preziosi nelle ultime giornate

Stefano Sorce 3 ottobre - 01:34

Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 14:00, il Real Oviedo ospita il Levante in una sfida della Liga che promette spettacolo e colpi di scena. I padroni di casa arrivano galvanizzati dall’incredibile rimonta sul Valencia, riuscendo a ribaltare il risultato nel giro di un minuto tra l’85’ e l’86’, mentre il Levante, pur mostrando qualità e ottimi interpreti offensivi, fatica a consolidare i vantaggi nelle partite chiave. L’incontro si preannuncia quindi come un confronto tra una neopromossa motivata e una squadra esperta, decisa a non sprecare punti preziosi. Vuoi vivere l’atmosfera dello Stadio Carlos Tartiere come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Real Oviedo-Levante GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per capire come usufruire di questo servizio continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Oviedo-Levante in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Liga comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Oviedo-Levante in diretta live. Il match di sabato 4 ottobre sarà inoltre visibile anche su Dazn.

Il momento delle due squadre — L’Oviedo arriva a questo incontro con grande fiducia, dopo la spettacolare rimonta sul Valencia che ha messo in mostra carattere, determinazione e coesione di squadra. La squadra di Paunovic ha subito il gol nei primi minuti, rischiando di subire un crollo psicologico, ma ha saputo reagire con lucidità e organizzazione tattica. Questo successo rappresenta una boccata d’ossigeno non solo in termini di punti, ma anche a livello morale: la squadra ha dimostrato di poter affrontare e ribaltare situazioni difficili, qualità fondamentale per una neopromossa. Rondon è il terminale offensivo di riferimento, supportato dai movimenti e dalla capacità di inserimento di Brekalo, mentre la linea mediana composta da Reina, Dendoncker e Colombatto garantisce copertura e costruzione del gioco.

Il Levante, al contrario, si trova in una fase di frustrazione mista a fiducia parziale. La squadra di Calero ha mostrato capacità offensive interessanti, con giocatori come Romero ed Eyong in grande forma, ma continua a subire la mancanza di esperienza nella gestione dei vantaggi. Nelle ultime partite, infatti, i rossoblu hanno lasciato sfuggire punti importanti, come nei confronti contro Betis, Barcellona e Getafe, dove vantaggi iniziali sono stati vanificati da errori di concentrazione o scelte difensive errate.

Salomon Rondon del Real Oviedo si riscalda prima della partita di LaLiga EA Sports tra Elche CF e Real Oviedo all’Estadio Manuel Martínez Valero il 21 settembre 2025 a Elche, Spagna. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

Le probabili formazioni di Oviedo-Levante — Real Oviedo (4-3-3): Escandell, Ahijado, Calvo, Carmo, Alhassane, Reina, Dendoncker, Colombatto, Hassan, Rondon, Brekalo. Allenatore: Paunovic

Levante (4-4-2): Ryan, Toljan, Moreno, Dela, Sanchez, Alvarez, Vencedor, Arriaga, Brugue, Romero, Eyong. Allenatore: Calero