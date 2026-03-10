Oxford-Blackburn: probabili formazioni e streaming live

Oxford United e Blackburn Rovers si affrontano in una sfida fondamentale per la salvezza

Stefano Sorce 10 marzo - 14:16

Mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 20:45, il Kassam Stadium ospiterà una partita pesantissima nella corsa salvezza della Championship. Oxford-Blackburn Rovers si affrontano in uno scontro diretto che potrebbe cambiare gli equilibri nella parte bassa della classifica.

Vuoi vedere Oxford-Blackburn Rovers in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Oxford-Blackburn Rovers sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Oxford-Blackburn Rovers in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — L’Oxford United sembrava ormai destinato alla retrocessione qualche settimana fa, ma le recenti vittorie hanno riacceso la speranza. La squadra di Matt Bloomfield ha infatti ottenuto due successi consecutivi contro West Bromwich Albion e Preston North End, risultati fondamentali per tornare a credere nella salvezza. La vittoria 3-1 sul campo del Preston è stata probabilmente la migliore prestazione stagionale. Oltre ai risultati, anche la fase difensiva ha mostrato segnali incoraggianti: nelle ultime cinque partite l’Oxford ha subito solo cinque gol. Nonostante ciò, la classifica resta complicata: i gialloblù sono 23° posto, ma distano appena quattro punti dal Blackburn, attualmente 20°, e quindi fuori dalla zona retrocessione.

Il Blackburn arriva a questa partita con risultati altalenanti. La squadra allenata da Michael O’Neill ha raccolto sette punti nelle ultime cinque partite, ma ha vinto solo una delle ultime tre gare di campionato. In trasferta i Rovers hanno comunque dimostrato una certa solidità difensiva: hanno subito 22 gol in 17 partite fuori casa, uno dei migliori dati tra le squadre della seconda metà della classifica.

Probabili formazioni di Oxford-Blackburn — L’Oxford United dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Cumming tra i pali; difesa composta da Long, Helik, Brown e Currie. In mediana Konak e Brannagan, mentre sulla trequarti agiranno Mills, Donley e Peart-Harris alle spalle dell’unica punta Lankshear.

Il Blackburn Rovers dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1, con Toth in porta; difesa formata da Carter, McLoughlin e Cashin. A centrocampo Alebiosu, Forshaw, Gardner-Hickman e Ribeiro, mentre Morishita e Ohashi supporteranno l’attaccante Jorgensen.

Oxford United (4-2-3-1): Cumming; Long, Helik, Brown, Currie; Konak, Brannagan; Mills, Donley, Peart-Harris; Lankshear.

Blackburn Rovers (3-4-2-1): Toth; Carter, McLoughlin, Cashin; Alebiosu, Forshaw, Gardner-Hickman, Ribeiro; Morishita, Ohashi; Jorgensen.

Vuoi vedere Oxford-Blackburn Rovers in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Oxford-Blackburn Rovers sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA