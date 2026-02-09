Lo streaming gratis della gara di campionato Oxford-Norwich: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 10:16)

La Championship propone una sfida delicata in chiave classifica allo Kassam Stadium, dove martedì 10 febbraio alle ore 20:45 si affrontano Oxford e Norwich. I padroni di casa sono ventitreesimi con 28 punti e hanno bisogno di risultati per restare agganciati alla corsa salvezza, mentre gli ospiti occupano il diciassettesimo posto a quota 36 e cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalle zone pericolose. Una gara che mette in palio punti pesanti, soprattutto per l’equilibrio della parte bassa della graduatoria.

Hai tre possibilità per guardare Oxford-Norwich in streaming gratis:

Dove vedere Oxford-Norwich in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente avere un conto attivo per accedere alla visione dell’incontro e seguire il match live con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un conto attivo

Cercare Oxford-Norwich nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — L’Oxford, ventitreesimo a 28 punti, vive una fase complessa della stagione e ha bisogno di punti per tenere viva la speranza di risalita. La squadra di Gary Rowett punta su compattezza e intensità, cercando soprattutto in casa di aumentare il ritmo e ridurre gli errori nelle fasi chiave della partita.

Il Norwich, diciassettesimo con 36 punti, arriva a questa trasferta con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e mettere distanza sulla zona retrocessione. La formazione guidata da Philippe Clement prova a gestire il possesso e a sfruttare la qualità offensiva per colpire nei momenti decisivi del match.

Le probabili formazioni di Oxford-Norwich — L’Oxford dovrebbe confermare il 4-2-3-1, un sistema pensato per garantire equilibrio tra i reparti e sfruttare le soluzioni tra le linee con tre giocatori alle spalle dell’unica punta.

Il Norwich risponde con lo stesso 4-2-3-1, modulo che permette di mantenere ordine in mezzo al campo e ampiezza sugli esterni, cercando di controllare il gioco e creare occasioni con continuità.

Oxford (4-2-3-1): Cumming, Currie, Brown, Helik, Long, Brannagan, Keersmaeker, Goodrham, Harris, Placheta, Lankshear. Allenatore: Gary Rowett

Norwich (4-2-3-1): Kovacevic, Stacey, Duffy, Darling, Fisher, McLean, Topic, Makama, Kvistgaarden, Schwartau, Sargent. Allenatore: Philippe Clement