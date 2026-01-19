Oxford-Qpr: dove vedere la gara di Championship gratis

Oxford United-QPR si gioca martedì 20 gennaio 2026 alle ore 20:45 al Kassam Stadium. I padroni di casa cercano punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione, mentre il Queens Park Rangers punta a rilanciarsi nella corsa playoff

Stefano Sorce 19 gennaio - 23:58

C’è chi gioca per sopravvivere e chi per sognare in grande. Al Kassam Stadium andrà in scena proprio questo incrocio di destini: Oxford-Qpr, martedì 20 gennaio 2026 alle ore 20:45. I padroni di casa sono con le spalle al muro, impantanati in zona retrocessione e obbligati a fare punti. Gli ospiti, invece, arrivano con l’obiettivo opposto: accorciare sulla zona playoff e rilanciarsi definitivamente nella corsa promozione. Una partita che vale molto più di tre punti.

Hai tre possibilità per seguire Oxford-Qpr

Dove vedere Oxford-Qpr in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Oxford-Qpr in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — L’Oxford sta vivendo una stagione complicata. Dopo aver evitato per un soffio la retrocessione lo scorso anno, i gialloblù non sono riusciti a trovare continuità e a Natale hanno deciso di separarsi da Gary Rowett. Dopo un breve interregno affidato a Craig Short, la panchina è ora nelle mani di Matt Bloomfield. Il nuovo tecnico ha esordito con uno 0-0 incoraggiante contro il Bristol City, una delle squadre più in forma del campionato. Un pareggio che ha dato fiducia, anche perché l’Oxford ha creato l’occasione migliore della partita, fermata solo da un grande intervento di Vitek. In classifica però la situazione resta critica: squadra terzultima, a cinque punti dalla salvezza. Servono vittorie, non più solo prestazioni.

Il QPR arriva con ambizioni diverse. I londinesi puntano a rientrare in zona playoff e una vittoria potrebbe portarli a un solo punto dalla top six. Dopo l’eliminazione in FA Cup, la squadra di Julien Stephan ha risposto con uno 0-0 sul campo dello Stoke, ritrovando almeno solidità difensiva. La stagione degli ospiti resta però altalenante: 11 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, con una difesa che continua a preoccupare. I 39 gol subiti rappresentano uno dei peggiori dati del campionato, anche se il clean sheet dell’ultimo turno lascia ben sperare.

Le probabili formazioni di Oxford-Qpr — Bloomfield potrebbe confermare l’undici visto contro il Bristol City. Tra i pali Cumming, con Long, Helik, Brown e Currie in difesa. A centrocampo spazio a Vaulks e De Keersmaecker, mentre sulla trequarti agiranno Mills, Brannagan e Phillips a supporto dell’unica punta Lankshear.

Stephan dovrà fare a meno di diversi infortunati ma dovrebbe confermare l’assetto visto a Stoke. In porta Walsh, difesa composta da Mbengue, Dunne, Cook e Norrington-Davies. A centrocampo Dembele, Madsen, Hayden e Smyth, mentre davanti coppia offensiva Kolli-Kone.

Oxford: Cumming, Long, Helik, Brown, Currie, Vaulks, De Keersmaecker, Mills, Brannagan, Phillips, Lankshear.

QPR: Walsh, Mbengue, Dunne, Cook, Norrington-Davies, Dembele, Madsen, Hayden, Smyth, Kolli, Kone.