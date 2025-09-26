Tra le partite che andranno in scena sabato 27 settembre, c'è anche la sfida di Championship tra Oxford e Sheffield. Una partita che promette gol e spettacolo oltre ad un carico di storia e tradizione che rende unica questa sfida.
CHAMPIONSHIP
Oxford-Sheffield: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Dove vedere Oxford-Sheffield in diretta TV e in streaming LIVE—
Il momento delle due squadre—
Oxford United ha ottenuto finora 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte, con un totale di 9 gol realizzati e 10 subiti. Nonostante un rendimento piuttosto discontinuo, la formazione guidata da Gary Rowett ha dimostrato carattere, come dimostrato nell’ultimo successo per 3-1 contro il Bristol City. Tuttavia, il rendimento casalingo lascia a desiderare: nelle tre partite giocate in casa, Oxford ha racimolato soltanto due pareggi e una sconfitta, faticando a imporsi davanti ai propri tifosi.
Dall’altra parte, lo Sheffield United sta vivendo un momento estremamente negativo. Ultimo in classifica e ancora a secco di punti dopo sei giornate, il club allenato da Chris Wilder è reduce da una serie di sei sconfitte consecutive. Il dato più preoccupante è il bilancio reti: appena un gol segnato e ben 13 incassati, segnale di una squadra in grande difficoltà su entrambi i fronti. L’ultima battuta d’arresto, arrivata con l’1-0 casalingo contro il Charlton Athletic, non ha fatto altro che aggravare una situazione già molto complicata e bisognosa di un cambio di rotta immediato.
Le probabili formazioni di Oxford-Sheffield—
OXFORD (4-4-1-1): Cumming; Spencer, Helik, Long, Currie; Placheta, De Keersmaecker, Brannagan, Krastev; Lankshear, Prelec
SHEFFIELD (4-4-2): Cooper; Godfrey, Tanganga, McGuinness, Burrows; Peck, Matos; Ogbene, O'Hare, Hamer; Campbell
