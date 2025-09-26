Oxford-Sheffield: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L'emozioni del calcio inglese per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 26 settembre 2025

Tra le partite che andranno in scena sabato 27 settembre, c'è anche la sfida di Championship tra Oxford e Sheffield. Una partita che promette gol e spettacolo oltre ad un carico di storia e tradizione che rende unica questa sfida.

Il momento delle due squadre — Oxford United ha ottenuto finora 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte, con un totale di 9 gol realizzati e 10 subiti. Nonostante un rendimento piuttosto discontinuo, la formazione guidata da Gary Rowett ha dimostrato carattere, come dimostrato nell’ultimo successo per 3-1 contro il Bristol City. Tuttavia, il rendimento casalingo lascia a desiderare: nelle tre partite giocate in casa, Oxford ha racimolato soltanto due pareggi e una sconfitta, faticando a imporsi davanti ai propri tifosi.

Dall’altra parte, lo Sheffield United sta vivendo un momento estremamente negativo. Ultimo in classifica e ancora a secco di punti dopo sei giornate, il club allenato da Chris Wilder è reduce da una serie di sei sconfitte consecutive. Il dato più preoccupante è il bilancio reti: appena un gol segnato e ben 13 incassati, segnale di una squadra in grande difficoltà su entrambi i fronti. L’ultima battuta d’arresto, arrivata con l’1-0 casalingo contro il Charlton Athletic, non ha fatto altro che aggravare una situazione già molto complicata e bisognosa di un cambio di rotta immediato.

Le probabili formazioni di Oxford-Sheffield — OXFORD (4-4-1-1): Cumming; Spencer, Helik, Long, Currie; Placheta, De Keersmaecker, Brannagan, Krastev; Lankshear, Prelec

SHEFFIELD (4-4-2): Cooper; Godfrey, Tanganga, McGuinness, Burrows; Peck, Matos; Ogbene, O'Hare, Hamer; Campbell