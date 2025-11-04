Oxford-Stoke in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Sfida intensa al Kassam Stadium tra Oxford United e Stoke City, in programma martedì 4 novembre 2025 alle 20:45. Scopri dove vederla gratis su Bet365

Stefano Sorce 4 novembre - 00:03

Martedì 4 novembre 2025, alle 20:45, il Kassam Stadium diventa teatro di una sfida che profuma di riscatto da una parte e di conferme dall’altra.L’Oxford United è a caccia di ossigeno puro per uscire dalla parte bassa della classifica, mentre lo Stoke City, terza forza della Championship, arriva con il vento in poppa e il mirino puntato sulla vetta. Guarda ora Oxford-Stoke GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre — Per l’Oxford di Gary Rowett il momento è delicato. Diciottesimo posto con soli 13 punti in 13 giornate, un cammino segnato da alti e bassi e troppi punti persi in casa: solo una vittoria interna su sei partite. Il pareggio per 2-2 contro il Millwall nell’ultimo turno ha mostrato segnali di carattere, ma anche fragilità evidenti in fase difensiva. Con 15 gol segnati e 17 subiti, il bilancio racconta di una squadra che lotta ma non riesce a trovare equilibrio.

Se ad Oxford si cerca luce, a Stoke-on-Trent il cielo è già sereno. La squadra di Mark Robins è terza in classifica con 24 punti, frutto di sette vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. E il recente 5-1 rifilato al Bristol City racconta tutto: entusiasmo, potenza e fiducia. Con 18 gol fatti e appena 9 subiti, i Potters sono una delle difese meno battute del torneo e una delle formazioni più organizzate del momento. Il gruppo gira a meraviglia: transizioni rapide, gioco verticale e tanta corsa. Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite testimoniano uno stato di forma eccellente.

Le probabili formazioni di Oxford-Stoke — Oxford (4-1-4-1): Cumming, Long, Helik, Brown, Leigh, Vaulks, Mills, De Keersmaecker, Brannagan, Krastev, Prelec. Allenatore: Rowett.

Stoke (4-2-3-1): Johansson, Tchamadeu, Phillips, Wilmot, Cresswell, Rigo, Seko, Manhoef, Baker, Thomas, Mubama. Allenatore: Robins.

