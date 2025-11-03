Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 3 novembre - 01:00

Nella notte di martedì si giocherà l'intensa sfida tra Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. Due squadre che hanno iniziato la loro stagione in modo molto diverso. I Pacers, finalisti dello scorso anno, non stanno riuscendo a dare continuità alle prestazioni che li hanno portati quasi sul tetto della Nba. I Bucks, invece, si ritrovano a misurare le loro ambizioni dopo essere stati eliminati per ben due volte di fila al primo turno di Playoff. La palla a due è prevista alle 01:00 italiane. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi Pacers-Bucks ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Pacers-Bucks” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — Dopo ben sei partite giocate da una parte e dall'altra possiamo tracciare un momento di forma delle squadre della Nba. Gli Indiana Pacers stanno faticando più del previsto senza Tyrese Haliburton e infatti nelle prime sei ne hanno vinta soltanto una, ossia l'ultima giocata contro i Golden State Warriors e terminata 114-109.

Dall'altro lato abbiamo la franchigia del Wisconsin. Trascinati dalle prestazioni di Giannis Antetokounmpo, i Bucks sono in questo momento terzi in Eastern Conference con il terzo miglior record della Conference, 4-2. Soltanto Chicago ha fatto meglio, ma ne ha giocate cinque, così come i Philadelphia 76ers, che ne hanno persa soltanto una su cinque. I Bucks, comunque, approcciano alla sfida con una sconfitta incassata per mano dei Sacramento Kings.

I probabili quintetti di Pacers-Bucks — Indiana cerca conferme, mentre Milwaukee sa su chi poter contare e sembra determinata ad essere la protagonista di questa stagione Nba, almeno nella regular season. Per questo, molto probabilmente, non ci saranno cambi significativi nel quintetto di partenza della franchigia del Wisconsin.

Indiana Pacers: A. Nesmith, P. Siakam, I. Jackson, J. Walker, G. Jackson.

Milwaukee Bucks: G. Trent Junior, G. Antetokounmpo, M. Turner, A. Green, R. Rollins.

Non perdere Indiana Pacers-Milwaukee Bucks, tra le sfide più avvincenti della notte di Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.