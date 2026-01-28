Sfida interessante in NBA tra Chicago Bulls e Indiana Pacers, due squadre che arrivano a questo appuntamento con stati di forma diversi ma con motivazioni forti. Il matchup propone diversi spunti dal punto di vista delle scommesse, in particolare sul totale punti, con i bookmaker che fissano una linea piuttosto alta. Bulls e Pacers si affrontano in un contesto che potrebbe rivelarsi più equilibrato e tattico di quanto dicano le quote iniziali.
Diretta TV e Streaming Gratis
Pacers-Bulls: dove vedere la NBA in Streaming e in TV
Pacers-Bulls: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv—
Qui Chicago Bulls—
I Chicago Bulls arrivano a questa gara dopo un periodo complessivamente positivo, con 6 vittorie nelle ultime 10 partite, anche se nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta contro i Los Angeles Lakers. L’attacco continua a produrre buoni numeri, con Coby White spesso protagonista sul perimetro e Nikola Vucevic solido sotto canestro. Il rendimento resta buono, ma la fase difensiva concede ancora qualcosa, soprattutto contro squadre capaci di alzare il ritmo.
Qui Indiana Pacers—
Situazione più complicata per gli Indiana Pacers, reduci da una sconfitta netta contro Atlanta e con un record stagionale che fatica a decollare. Nonostante ciò, la squadra resta competitiva grazie al talento offensivo di Pascal Siakam, principale riferimento in attacco, supportato da un backcourt dinamico guidato da Andrew Nembhard. I Pacers cercano continuità, soprattutto davanti al proprio pubblico, dove il rendimento resta altalenante ma con segnali di crescita.
