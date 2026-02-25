Dove vedere Pacers-Hornets in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Pacers-Hornets è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.