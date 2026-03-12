La sfida NBA tra Pacers e Knicks si gioca nella notte tra venerdì 13 marzo e sabato 14 marzo alle ore 00:30. I Pacers puntano a sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e mantenere il ritmo nella corsa ai playoff della Eastern Conference, mentre i Knicks cercano un successo in trasferta per consolidare la propria posizione in classifica.
La diretta di Pacers-Knicks è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Pacers-Knicks.
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Pacers proveranno a imporre un ritmo alto e sfruttare la transizione offensiva per mettere in difficoltà gli avversari.
I Knicks punteranno su solidità difensiva e gestione dei possessi per controllare la partita e cercare un risultato positivo in trasferta.
