Pafos-Apoel: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Pafos-Apoel in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 3 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 16:22)

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 18:30, ci sarà la sentitissima sfida cipriota tra Pafos e Apoel Nicosia.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Pafos-Apoel in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutto il campionato cipriota.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Pafos-Apoel nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Quando analizziamo la storia degli scontri tra Pafos e Apoel Nicosia, emergono alcune curiosità interessanti. Il risultato più frequente quando Pafos gioca in casa è l’1-0 in favore di Apoel, risultato che si è verificato in tre occasioni.

Negli ultimi 14 incontri disputati con Pafos in casa, la squadra di casa ha ottenuto 4 vittorie e 3 pareggi, mentre Apoel Nicosia ha conquistato la vittoria in ben 7 occasioni. Nonostante ciò, la differenza reti complessiva in queste partite è stata di 18-17 in favore di Pafos, segno di gare spesso equilibrate e combattute.

Allargando lo sguardo agli ultimi 31 confronti tra le due formazioni, Pafos ha vinto 9 volte e pareggiato 8, mentre Apoel Nicosia si è imposta in 14 incontri. In questo periodo, la differenza reti pende leggermente dalla parte di Apoel: 40 gol segnati contro i 32 di Pafos.

Da notare, però, che nella scorsa stagione Pafos ha avuto la meglio in entrambi gli scontri diretti: 2-1 in casa e 2-0 in trasferta, dimostrando come la squadra cipriota sia riuscita a invertire temporaneamente le tendenze storiche.