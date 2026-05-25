Non tutte le partite decisive servono per qualificarsi. Alcune servono per rialzarsi, per evitare di chiudere un percorso con ancora più rimpianti addosso. È dentro questa atmosfera che Palestino e Deportivo Riestra si affronteranno martedì sera al Municipal de La Cisterna nell’ultima giornata del Gruppo F di Copa Sudamericana. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PALESTINO-DEPORTIVO RIESTRA CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Palestino arriva all’appuntamento con parecchia frustrazione per il rendimento avuto nella competizione continentale. Soltanto due gol segnati in cinque partite e una fase offensiva troppo spesso spenta hanno condannato la squadra cilena all’eliminazione anticipata. Eppure nelle ultime settimane il club ha mostrato segnali molto diversi nel campionato nazionale, dove sono arrivate vittorie importanti e prestazioni offensive decisamente più brillanti. Il successo per 5-1 contro il Deportes La Serena ha restituito entusiasmo a una squadra che ora vuole chiudere almeno con dignità il proprio cammino internazionale davanti ai propri tifosi.

Il Deportivo Riestra invece arriva in Cile con sensazioni opposte. Dopo una fase centrale del girone che aveva riacceso qualche speranza, le pesanti sconfitte contro Gremio e Montevideo City Torque hanno spento definitivamente il sogno qualificazione. La squadra argentina ha pagato soprattutto i problemi difensivi, concedendo troppo nei momenti chiave delle partite. Anche l’andata aveva raccontato bene le difficoltà offensive di entrambe le squadre: uno 0-0 bloccato, sporco e con pochissime occasioni vere da gol. Stavolta però il contesto emotivo potrebbe rendere la partita più aperta, anche perché nessuna delle due ha più il peso della classifica sulle spalle.

Probabili formazioni

Il Palestino dovrebbe schierare una formazione offensiva e aggressiva nonostante l’eliminazione già matematica. Davanti a Perez agiranno Garguez, Espinoza, Roco e Zuniga, mentre Montes, Fernandez e Gallegos avranno il compito di dare ritmo e qualità alla manovra. In attacco spazio a Benirez, Da Silva e Munder.

Il Deportivo Riestra dovrebbe invece confermare una struttura più compatta e prudente. Arce guiderà la retroguardia composta da Sansotre, Randazzo, Mino, Gallo e Obredor. In mezzo al campo Goitia, Watson e Monje proveranno a dare equilibrio, mentre Smarra e Alonso agiranno più vicini alla porta avversaria.

Palestino: Perez; Garguez, Espinoza, Roco, Zuniga; Montes, Fernandez, Gallegos; Benirez, Da Silva, Munder.

Deportivo Riestra: Arce; Sansotre, Randazzo, Mino, Gallo, Obredor; Goitia, Watson, Monje; Smarra, Alonso.

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