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Momento delle due squadre

Il Palmeiras continua a comportarsi come una squadra che ha ormai sviluppato un'abitudine quasi naturale alla vittoria. La formazione di Abel Ferreira guida il Brasileirao con autorità e arriva a questa sfida dopo il travolgente 4-1 rifilato all'Atlético Junior in Copa Libertadores, una prestazione che ha ulteriormente rafforzato la sensazione di solidità trasmessa nelle ultime settimane. In campionato i verdeoro hanno perso soltanto una delle prime 17 partite stagionali e stanno costruendo il proprio primato soprattutto attraverso equilibrio, organizzazione e continuità. Anche quando non brillano dal punto di vista spettacolare, riescono quasi sempre a controllare il ritmo delle gare e a limitare i pericoli concessi agli avversari. In casa, inoltre, il Palmeiras resta una delle squadre più difficili da affrontare dell'intero campionato brasiliano, grazie a una fase difensiva estremamente affidabile e a una qualità offensiva distribuita su più interpreti.

La Chapecoense vive invece una situazione completamente diversa. L'ultimo posto in classifica racconta una stagione complicata, fatta di difficoltà difensive e risultati che raramente hanno premiato gli sforzi della squadra. Nonostante questo, i biancoverdi stanno cercando di aggrapparsi a un dato che lascia ancora aperta qualche speranza: la capacità di trovare con continuità la via del gol. La Chape è infatti andata a segno in tutte le ultime dieci partite ufficiali, dimostrando di possedere un reparto offensivo capace di creare problemi anche contro avversari superiori tecnicamente. Il vero limite continua però a essere la tenuta difensiva, con una media di circa due reti subite a partita che rende estremamente difficile portare a casa punti, soprattutto contro una corazzata come il Palmeiras. Per questo motivo la trasferta dell'Allianz Parque assume quasi il valore di una prova di sopravvivenza: servirebbe una prestazione perfetta per riuscire a strappare un risultato contro la capolista del campionato.

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