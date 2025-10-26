Palmeiras-Cruzeiro in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Palmeiras e Cruzeiro si sfidano all’Allianz Parque, lunedì 27 ottobre alle ore 00.30, in un match chiave per il Brasileirao 2025. Scopri come vederla gratis su Bet365

Stefano Sorce 26 ottobre - 13:18

La grande sfida del Brasileirao tra Palmeiras e Cruzeiro si preannuncia come uno dei momenti più attesi del fine settimana calcistico. Nella notte tra domenice 25 e lunedì 26, alle ore 00:30, l’Allianz Parque ospiterà un confronto che può indirizzare in maniera decisiva la corsa al titolo.Guarda ora Palmeiras-Cruzeiro GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Palmeiras-Cruzeiro in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida dell'Allianz Parque comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Palmeiras-Cruzeiro in diretta live.

Il momento delle due squadre — Il club allenato da Abel Ferreira sta vivendo una stagione nazionale di altissimo livello: 19 vittorie, 4 pareggi e 5 ko certificano una continuità impressionante. La fase offensiva produce quasi due reti di media a partita, mentre la difesa concede pochissimo. Il rendimento interno, poi, rappresenta una garanzia assoluta. Il Palmeiras ha inanellato nove vittorie interne consecutive in campionato e non si è mai trovato in svantaggio all’intervallo nelle ultime tredici apparizioni casalinghe in Serie A. Il recente tonfo per 3-0 contro la LDU Quito in semifinale di Copa Libertadores ha tuttavia generato ansie tra i tifosi e costringe la squadra a una prova di carattere tra le due sfide continentali. Inoltre, le assenze pesano: out Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho per infortunio, Piquerez squalificato.

Anche la formazione di Leo Jardim ha vissuto un’annata estremamente positiva. Il terzo posto con 16 successi, 8 pari e solo 5 sconfitte dimostra grande equilibrio. La solidità difensiva è il vero marchio di fabbrica: appena 0,7 gol subiti a partita. La produzione offensiva, però, ha vissuto un rallentamento recente: solo un gol a partita nelle ultime cinque gare e un solo successo nel periodo, contro il Fortaleza. Il Cruzeiro si presenterà privo di Fagner, Matheus Henrique e Sinistierra. Qualche dubbio persiste sulle condizioni di Janderson, Cássio e Kauè Ferreira.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Cruzeiro — Palmeiras (4-2-3-1): Miguel; Giay, Gustavo Gomez, Fuchs, Jefté; Moreno, Andreas Pereira; Sosa, Mauricio, Lopez; Vitor Roque. Allenatore: Ferreira.

Cruzeiro (4-3-3): Aragao; William, Bruno, Villalba, Bruno; Romero, Silva, Christian; Matheus Pereira, Wanderson, Kaio Jorge. Allenatore: Jardim.

Non perdere Palmeiras-Cruzeiro IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per il Brasileirao comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.