Dove vedere Palmeiras-Junior in diretta tv e streaming gratis

Venerdì 29 maggio a mezzanotte italiana il Palmeiras ospiterà il Junior Barranquilla all’Allianz Parque nell’ultima giornata della fase a gironi di Copa Libertadores 2026. Una sfida decisiva soprattutto per il Verdão, ancora in piena corsa per il primo posto del Gruppo F e per la qualificazione agli ottavi di finale. Non perdere nemmeno un minuto della sfida, scopri come guardare la partita gratuitamente in diretta tv e streaming live continuando a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

In Copa Libertadores il Palmeiras occupa attualmente il secondo posto del girone con otto punti, alle spalle del Cerro Porteño. Una vittoria permetterebbe non solo di conquistare matematicamente il passaggio del turno, ma anche di sperare nel sorpasso in vetta qualora i paraguaiani dovessero perdere punti contro lo Sporting Cristal. Situazione differente invece per il Junior Barranquilla. La squadra colombiana sta vivendo una stagione positiva nel campionato nazionale, dove occupa le prime posizioni della classifica, ma il rendimento continentale è stato molto più complicato. Finora il Junior ha raccolto soltanto una vittoria nella fase a gironi e si gioca principalmente la possibilità di chiudere al terzo posto, utile per accedere ai playoff di Copa Sudamericana. Il Palmeiras parte comunque nettamente favorito, spinto dal fattore campo e da uno stato di forma tra i migliori del continente.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Junior

Le due squadre optano per lo stesso modulo. I brasiliani avranno come unico riferimento offensivo López, che sarà coadiuvato da Allan, Martínez e Aries. La formazione di Alfredo Arias, invece, avrà una batteria composta Barrios, Sermiento e Castrillón a sostegno di Guillermo Paiva.

Palmeiras (4-2-3-1): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur; Andreas Pereira, Marlon Freitas; Allan, Martínez, Jhon Arias; Flaco López. Allenatore: Abel Ferreira.

Junior Barranquilla (4-2-3-1): Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Jesús Rivas, Juan Ríos; Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento, Bryan Castrillón; Guillermo Paiva. Allenatore: Alfredo Arias.

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