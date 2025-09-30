Panathinaikos-Bayern Monaco: diretta TV e streaming LIVE del match

L'Eurolega ritorna in campo, come vedere in modo gratuito la sfida tra Panathinaikos e Bayern Monaco

Michele Massa 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 10:58)

Il momento delle due squadre — È complicato aspettarsi dai greci un basket costante e ben strutturato. Questa è la prima vera prova della stagione – l’amichevole con Adelaide (106:89) conta poco e non fa testo. Lì la resistenza è stata minima. In questa occasione serviranno invece tutte le qualità migliori dei giocatori chiave. Quest’anno, oltretutto, la squadra ateniese sembra avere più risorse: oltre ai veterani confermati, è arrivato anche TJ Shorts, vera rivelazione dell’ultima edizione del torneo.

L’esito dipenderà più dalle individualità e dalla condizione fisica delle stelle che non dalle mosse tattiche. Molti hanno già assaggiato partite ufficiali all’EuroBasket: Cedi Osman, Ömer Yurtseven, Juancho Hernangómez, Kostas Sloukas, Konstantinos Mitoglou e Alexandr Samodurov hanno già messo minuti importanti nelle gambe. Nunn e Shorts possono reggere il peso offensivo quasi da soli. Da non trascurare il vantaggio di giocare in casa, che pesa parecchio. Lo status di favorita della squadra greca è quindi più che comprensibile.

Il Bayern, dal canto suo, ha comunque elementi con esperienza a livello continentale, anche se in misura minore: Stefan Jovic, Andreas Obst e Kameron Baldwin, con l’aggiunta di Johannes Voigtmann, appena rientrato da un infortunio. Il club bavarese dispone però di un budget inferiore, e questo si riflette in un roster meno competitivo sulla carta, circostanza che potrà farsi sentire in diversi incontri.

Tra i lati positivi, i tedeschi hanno già iniziato la loro stagione: recentemente hanno battuto Jena (93-77), con un’ottima prova di Lučić, autore di 19 punti. Tuttavia, la percentuale dall’arco è stata appena del 32,1%. Ad Atene, dove la pressione è maggiore, sarà ancora più difficile. Contare solo sulle realizzazioni vicino al ferro per compensare gli errori dalla distanza non sarà semplice. Sul piano fisico e atletico, inoltre, il Bayern non ha reali superiorità: anzi, il confronto tende a sfavorirli.

I probabili quintetti di Panathinaikos-Bayern Monaco — PANATHINAIKOS: Tj Shorts, Nunn, Grigonis, Mitoglu, Lessort.

BAYERN MONACO: Baldwin, Dbst, Lucic, Gabriel, Voigtmann.