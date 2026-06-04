La sfida di finale playoff del campionato greco (serie al meglio delle 5) tra Panathinaikos e Olympiakos si gioca venerdì 5 giugno alle ore 20:00. Un derby storico che rappresenta una delle rivalità più accese del basket europeo, con in palio il titolo nazionale e una gara destinata a regalare spettacolo, intensità e grande tensione agonistica. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Panathinaikos arriva a questo appuntamento forte del fattore campo e di un roster ricco di talento. La formazione ateniese proverà a imporre ritmo e qualità offensiva, cercando di sfruttare l'energia del proprio pubblico per indirizzare la serie.

L’Olympiakos, invece, si presenta con grande esperienza e una struttura di gioco consolidata. La squadra del Pireo punterà sulla propria organizzazione difensiva e sulla capacità di gestire i momenti decisivi delle partite più importanti.

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Il momento delle due squadre

Il

cercherà di sfruttare il talento del proprio roster e l'entusiasmo del pubblico per prendere il controllo della partita.

L’Olympiakos proverà invece a rispondere con esperienza, intensità difensiva e gestione dei possessi, cercando di colpire nei momenti chiave del match.

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