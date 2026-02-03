Panathinaikos-Real Madrid: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 01:40)

Panathinaikos–Real Madrid è una di quelle sfide che non hanno bisogno di molte presentazioni: tradizione, talento e pressione da alta classifica si intrecciano in un confronto che profuma di playoff. Alla OAKA di Atene va in scena un duello di primissimo livello della 26ª giornata di Eurolega, con due corazzate costruite per arrivare fino in fondo.

Da una parte il Panathinaikos, che punta a sfruttare il fattore campo e l’energia del proprio pubblico per indirizzare subito l’inerzia del match; dall’altra il Real Madrid, chiamato a rispondere con esperienza e qualità dopo un recente passo falso. Ritmo alto, contatti duri e possessi pesanti: il contesto è quello delle grandi notti europee.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Panathinaikos-Real Madrid:

Panathinaikos-Real Madrid: dove vedere l'Eurolega in Streaming e in Tv — PANATHINAIKOS REAL MADRID EUROLEGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Panathinaikos-Real Madrid in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Panathinaikos — Il Panathinaikos si avvicina all’appuntamento con un bilancio positivo (15 successi su 25 gare) e con il morale rinforzato dall’ultima vittoria esterna, arrivata di misura contro l’ASVEL. Una prova non scintillante ma significativa, perché ha mostrato tenuta mentale e capacità di chiudere punto a punto. In casa i greci cambiano marcia: la OAKA spesso diventa un fattore determinante e l’obiettivo è agganciare proprio i madrileni in classifica.

Qui Real Madrid — Il Real Madrid, invece, si presenta con uno score di alto profilo (16 vittorie e 9 sconfitte) ma con la ferita ancora aperta dopo lo stop contro il Paris Basketball, che ha interrotto una lunga serie positiva. La squadra spagnola resta una delle più complete del torneo, ma dovrà dimostrare solidità difensiva e gestione dei momenti chiave per evitare un secondo inciampo consecutivo. Quando arriva da una sconfitta, Madrid tende spesso a reagire con durezza e precisione: segnale da non sottovalutare.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Eurolega: