La capolista della stagione regolare cerca la reazione dopo il clamoroso ko interno in Gara 1 contro una Cholet sempre più sorprendente
Un solo punto può cambiare completamente l'equilibrio di una serie playoff. Paris Basketball lo ha scoperto nel modo più doloroso possibile, cadendo 90-89 davanti al proprio pubblico in Gara 1 e consegnando immediatamente a Cholet il vantaggio psicologico della semifinale. Giovedì 4 giugno alle ore 20:00 l'Adidas Arena ospita un secondo atto che ha già il sapore di una partita da non sbagliare. I campioni in carica e primi classificati della regular season si ritrovano con le spalle al muro molto prima del previsto, mentre Cholet arriva a Parigi con l'entusiasmo di chi continua a sorprendere tutti e sogna un'altra impresa dopo aver eliminato l'ASVEL nei quarti di finale. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PARIS-CHOLET CLICCA SU BET365.
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Momento delle due squadre
Paris Basketball ha dominato gran parte della stagione regolare, chiudendo al primo posto e conquistando il vantaggio del fattore campo per tutta la postseason. La sconfitta di Gara 1 non cancella il valore di una squadra costruita per arrivare fino in fondo e capace di esprimere uno dei basket più spettacolari e produttivi del campionato francese. Il sistema offensivo basato su ritmo elevato, transizione e tiro da tre punti resta uno dei più difficili da contenere. Proprio per questo motivo la battuta d'arresto iniziale rappresenta più un campanello d'allarme che una sentenza. Adesso servirà una risposta immediata per evitare di affrontare le prossime gare con una pressione enorme.Cholet continua invece a vivere una primavera straordinaria. Dopo aver eliminato l'ASVEL in una serie combattutissima, la formazione guidata dall'entusiasmo dei propri veterani è riuscita a compiere un altro colpo pesantissimo espugnando l'Adidas Arena al primo tentativo. Il successo per 90-89 ha dimostrato carattere, freddezza e capacità di restare lucida nei possessi decisivi. Da sfavorita dichiarata all'inizio dei playoff, Cholet si è trasformata progressivamente nella squadra più pericolosa da affrontare, capace di giocare senza particolari pressioni e di sfruttare ogni minima distrazione degli avversari. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PARIS-CHOLET CLICCA SU BET365.
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