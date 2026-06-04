Un solo punto può cambiare completamente l'equilibrio di una serie playoff. Paris Basketball lo ha scoperto nel modo più doloroso possibile, cadendo 90-89 davanti al proprio pubblico in Gara 1 e consegnando immediatamente a Cholet il vantaggio psicologico della semifinale. Giovedì 4 giugno alle ore 20:00 l'Adidas Arena ospita un secondo atto che ha già il sapore di una partita da non sbagliare. I campioni in carica e primi classificati della regular season si ritrovano con le spalle al muro molto prima del previsto, mentre Cholet arriva a Parigi con l'entusiasmo di chi continua a sorprendere tutti e sogna un'altra impresa dopo aver eliminato l'ASVEL nei quarti di finale. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PARIS-CHOLET CLICCA SU BET365.

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