La sfida di Semifinali playoff della France Pro A tra Paris e Cholet si gioca martedì 2 giugno alle ore 20:00. Una gara molto importante in ottica qualificazione alla finale, con due squadre pronte a contendersi un posto decisivo nella serie in un match ad alta intensità. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Paris arriva a questo appuntamento con grande qualità e ambizione. La formazione della capitale punta su ritmo, talento offensivo e profondità del roster per provare a indirizzare la serie e sfruttare il fattore campo.

Il Cholet, invece, si presenta con grande energia e compattezza. La squadra cercherà di giocare con aggressività e organizzazione, provando a mettere pressione agli avversari e restare in partita fino agli ultimi possessi.

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Il momento delle due squadre

Il

cercherà di imporre ritmo e qualità offensiva, sfruttando il talento del roster per controllare la gara.

Il Cholet proverà invece a restare compatto e aggressivo, cercando di alzare l’intensità per mettere in difficoltà gli avversari nei momenti chiave.

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