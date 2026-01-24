La Ligue 1 francese propone una sfida interessante allo Stade Charléty , dove Paris FC e Angers si affrontano domenica 25 gennaio alle ore 17:15 . I padroni di casa cercano punti preziosi per uscire dalla zona bassa della classifica, mentre gli ospiti vogliono consolidare il loro posizionamento a metà classifica in una gara che promette equilibrio e intensità.

Dove vedere Paris FC-Angers in diretta TV e in streaming LIVE

La gara sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire Paris FC-Angers e tutti gli altri eventi presenti nel palinsesto live.