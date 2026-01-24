derbyderbyderby streaming Paris FC-Angers streaming gratis: formazioni e diretta tv live della partita

La diretta streaming

Lo streaming gratis della gara di campionato Paris FC-Angers: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
La Ligue 1 francese propone una sfida interessante allo Stade Charléty, dove Paris FC e Angers si affrontano domenica 25 gennaio alle ore 17:15. I padroni di casa cercano punti preziosi per uscire dalla zona bassa della classifica, mentre gli ospiti vogliono consolidare il loro posizionamento a metà classifica in una gara che promette equilibrio e intensità.

Hai tre possibilità per guardare Paris FC-Angers in streaming gratis:

Dove vedere Paris FC-Angers in diretta TV e in streaming LIVE

La gara sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire Paris FC-Angers e tutti gli altri eventi presenti nel palinsesto live.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Paris FC-Angers” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Il Paris FC, tredicesimo a 19 punti, sta cercando continuità per allontanarsi dalle zone calde della classifica. La squadra di Stephane Gilli punta su un 4-3-3 equilibrato, con esterni offensivi e inserimenti centrali a supporto di Simon e Krasso.

    L’Angers, undicesimo a 22 punti, mira a consolidare la posizione di metà classifica. Gli uomini di Alexandre Dujeux si affidano al 4-2-3-1, un modulo versatile che favorisce spinta sulle fasce e gestione del possesso, con Mouton e Sbai pronti a creare occasioni per l’attaccante Peter.

    Le probabili formazioni di Paris FC-Angers

    Per questa sfida entrambe le squadre si presentano con schemi ben definiti: il Paris FC punta su trame offensive veloci e ampiezza sulle fasce, mentre l’Angers fa affidamento su equilibrio e copertura difensiva, pronto a ripartire in contropiede sfruttando la velocità dei propri attaccanti.

    Paris FC (4-3-3): Nkambadio, Smet, Otavio, Mbow, Traoré, Camara, Melou, Lopez, Simon, Krasso, Kebbal. Allenatore: Stephane Gilli

    Angers (4-2-3-1): Koffi, Arcus, Camara, Lefort, Hanin, Belkebla, Abdelli, Belkhdim, Mouton, Sbai, Peter. Allenatore: Alexandre Dujeux

