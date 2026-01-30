Paris FC-Marsiglia: dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in TV

Allo Stade Jean Bouin va in scena una sfida dal sapore particolare tra Paris FC e OlympiqueMarsiglia. I padroni di casa cercano continuità e punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre l’OM arriva a Parigi con ambizioni decisamente più alte, forte di una rosa superiore e di un rendimento recente convincente in Ligue 1. Con il Marsiglia lanciato nella corsa europea e il Paris FC chiamato a una prova di grande sacrificio, il match promette intensità, duelli fisici e un ritmo elevato fin dai primi minuti.
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Ligue 1:
La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.
Probabili formazioni—
Paris FC (3-2-4-1): Trapp; Mbow, Kolodziejczak, Otavio; Traoré, Sangui; Kebbal, Camara, Marchetti, Gory; Krasso.
Olympique Marsiglia (4-4-2): Rulli; Balerdi, Aguerd, Medina, Weah; Højbjerg, Timber, Paixão, Nwaneri; Traoré, Gouiri.
