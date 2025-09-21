derbyderbyderby streaming Paris FC-Strasburgo: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Paris FC-Strasburgo: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Paris FC-Strasburgo, quinta giornata di Ligue 1: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis
Paris FC-Strasburgo, duello tra due squadre che hanno iniziato entrambe la stagione in maniera positive. Due vittorie per i padroni di casa, addirittura tre per gli ospiti. La sfida in programma domenica alle 15:00, allo Stade Jean Bouin di Parigi, si preannuncia spettacolare, anche perché se vincono i padroni di casa agganciano gli ospiti, in caso contrario la squadra di Rosenior porterebbe a 6 le lunghezze di vantaggio sul Paris FC.

Paris FC-Strasburgo: Dove vedere la Ligue 1 in Diretta tv e in Streaming LIVE

PARIS FC STRASBURGO DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIGUE 1 LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quinta giornata della Ligue 1, Paris FC-Strasburgo , in programma domenica 21 settembre alle ore 15:00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Paris FC

Il Paris FC arriva alla sfida contro lo Strasburgo dopo un avvio di stagione altalenante, con 6 punti in 4 gare e l’undicesimo posto in classifica. I parigini alternano buone prestazioni offensive – con una media di 1,75 gol a partita – a momenti di discontinuità difensiva.

L’ultima vittoria in trasferta contro lo Stade Brest (2-1) ha dato morale, con Diaby e Geubbels protagonisti nelle ripartenze. La squadra di Gilli cercherà di far tesoro dei propri errori nel prossimo impegno: migliorare la solidità difensiva senza rinunciare alla velocità in attacco.

Qui Strasburgo

Lo Strasburgo è partito forte, con 9 punti in 4 gare, tre vittorie e una sola sconfitta. La squadra, giovane ma solida, segna meno del Paris FC (1,25 gol a partita) ma compensa con una difesa compatta e organizzata. L’ultimo successo è arrivato contro Le Havre (1-0), a cui si aggiunge il trionfo europeo contro il Brøndby (3-2). Kilan Kebbal è in grande forma (3 gol e 1 assist) e rappresenta il principale pericolo offensivo. La squadra, inoltre, può contare anche su nuovi innesti come Chilwell, utili a dare esperienza sugli esterni.

Paris FC-Strasburgo, probabili formazioni

PARIS FC (4-3-3): Nkambadio; Chergui, Mbow, Kolodziejczak, Sangui; Marchetti, M. Lopez, Lees-Melou; Kebbal, Geubbels, Simon. Allenatore: Stéphane Gilli

STRASBURGO (3-5-2): Penders; Sarr, Doukouré, Coulibaly; Moreira, Amougou, Luis, Barco, Chilwell; Lemaréchal, Panichelli. Allenatore: Liam Rosenior

