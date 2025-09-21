Qui Strasburgo

Lo Strasburgo è partito forte, con 9 punti in 4 gare, tre vittorie e una sola sconfitta. La squadra, giovane ma solida, segna meno del Paris FC (1,25 gol a partita) ma compensa con una difesa compatta e organizzata. L’ultimo successo è arrivato contro Le Havre (1-0), a cui si aggiunge il trionfo europeo contro il Brøndby (3-2). Kilan Kebbal è in grande forma (3 gol e 1 assist) e rappresenta il principale pericolo offensivo. La squadra, inoltre, può contare anche su nuovi innesti come Chilwell, utili a dare esperienza sugli esterni.