Paris-Fenerbahce: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Sfida di Eurolega a Parigi tra Paris Basketball e Fenerbahçe, con i francesi che provano a sfruttare il fattore campo contro una delle squadre più in forma e complete della competizione. Classifica e trend recente indicano un confronto sulla carta sbilanciato, ma il ritmo alto dei padroni di casa può rendere la gara più instabile.
La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Qui Paris
Il Paris sta vivendo una stagione molto difficile: nelle ultime cinque partite europee i padroni di casa hanno vinto una sola volta e la loro difesa continua a rappresentare un problema serio. Subiscono in media più di 90 punti a partita e, sebbene alcuni giocatori come Hifi riescano a garantire prestazioni individuali importanti, la squadra manca di coesione e profondità
Qui Fenerbahce
Dall’altra parte, il Fenerbahçe arriva in eccellente condizione. La squadra turca ha vinto cinque partite consecutive e, nelle ultime dieci gare, ha perso solo una volta. È forte sia in attacco che in difesa e mantiene un’elevata consistenza anche in trasferta. L’allenatore Jasikevičius ha costruito una squadra equilibrata, con grande profondità in panchina e ottime percentuali dalla media distanza, permettendo ai turchi di adattarsi a diversi stili di gioco.
