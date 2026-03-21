Paris-Le Havre: probabili formazioni e streaming gratis della gara

Match equilibrato tra due squadre solide e molto simili per approccio. Il Paris FC arriva con maggiore continuità difensiva, il Le Havre con spirito di sacrificio

Stefano Sorce 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 14:47)

A volte basta poco per cambiare completamente il finale di una stagione. Paris-Le Havre è esattamente quel tipo di partita: non decisiva sulla carta, ma capace di spostare equilibri pesanti. Domenica 22 marzo 2026, alle ore 17:15, due squadre separate da un solo punto si ritrovano faccia a faccia con un obiettivo comune: chiudere definitivamente il discorso salvezza.

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Momento delle due squadre — Il Paris FC sta trovando una nuova identità proprio nel momento più delicato della stagione. Da quando Kombouaré è arrivato in panchina, la squadra ha cambiato volto: più compatta, più ordinata e soprattutto più difficile da battere. I risultati lo confermano: nessuna sconfitta con il nuovo tecnico e una difesa che ha concesso appena un gol nelle ultime tre partite. Non è una squadra brillante, ma è diventata concreta. E in questa fase del campionato, è quello che conta.

Il Le Havre arriva con un percorso simile, anche se più altalenante. Dopo tre sconfitte consecutive, il pareggio contro il Lione ha ridato fiducia e soprattutto ha mostrato una squadra capace di soffrire e resistere. La classifica è leggermente migliore rispetto alle settimane precedenti, ma non abbastanza per sentirsi al sicuro. Il punto di forza resta la capacità di restare dentro le partite, anche nelle situazioni più complicate.

Probabili formazioni di Paris-Le Havre — Il Paris FC deve fare i conti con diverse assenze: fuori Chergui, Hamel, Kebbal, Ollila e Traoré. Nonostante questo, la struttura della squadra resta solida.

Nel Le Havre mancheranno Lloris e Touré, oltre allo squalificato Zagadou. Da valutare Nego, ancora non al meglio.

Paris FC (4-3-3): Trapp; Camara, Coppola, Mbow, Sangui; Munetsi, Lees-Melou, Matondo; Ikoné, Krasso, Simon.

Le Havre (4-3-3): Diaw; Nego, Sanganté, Seko, Koffi; Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye; Soumaré, Quetant, Boufal.

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