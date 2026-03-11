derbyderbyderby streaming Paris-Lione streaming gratis: dove guardare la sfida in streaming gratis

Lo streaming gratis della gara di Eurolega Paris-Lione: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella

La sfida di Eurolega tra Paris e Lione si gioca giovedì 12 marzo alle ore 21:00. Il Paris punta a consolidare la propria posizione e ottenere continuità nei risultati, mentre il Lione cerca una vittoria esterna per migliorare la propria classifica e dare slancio alla stagione.

Hai tre possibilità per guardare Paris-Lione in streaming gratis:

Dove vedere Paris-Lione in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Paris-Lione è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Paris-Lione.

Come accedere allo streaming:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Paris-Lione nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Paris cercherà di imporre ritmo e intensità offensiva per rimanere competitivo contro un avversario ostico.

    Il Lione punterà su difesa organizzata e transizioni rapide per cercare il successo in trasferta.

