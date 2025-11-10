Paris-Panathinaikos in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Paris Basketball-Panathinaikos (11/11/2025, ore 21:00): analisi e streaming gratis del match di Eurolega. Sfida cruciale alla Adidas Arena di Parigi

Stefano Sorce 10 novembre - 23:05

La Parigi del basket si prepara a vivere un’altra notte di grande pallacanestro europea. Alla Adidas Arena, martedì 11 novembre alle ore 21, il Paris Basketball ospita il Panathinaikos Atene in una sfida valida per la decima giornata di Eurolega. Guarda ora Paris-Panathinaikos GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Il momento delle due squadre — Il Paris Basketball ha mostrato grandi potenzialità ma anche parecchie contraddizioni in questo avvio di stagione. Dopo un inizio brillante, la squadra francese ha rallentato, ottenendo una sola vittoria nelle ultime cinque gare europee. In casa, però, i parigini restano una squadra temibile: corrono, alzano i ritmi e si affidano alla spinta del pubblico per costruire il proprio gioco offensivo. Il rendimento medio offensivo si attesta sugli 87-88 punti a partita, ma la difesa concede troppo: il sistema lascia ampi spazi sul perimetro e fatica a contenere le penetrazioni avversarie. L’ultimo passo falso contro il Bayern Monaco (82-86) ha evidenziato due limiti principali: scarsa precisione nel tiro da tre e una certa fragilità mentale nei momenti chiave. C’è però un dato confortante: Parigi è la miglior squadra dell’Eurolega nei rimbalzi offensivi, con una media di 16.4 a partita.

Il Panathinaikos arriva a Parigi con l’obiettivo di rialzarsi dopo un periodo complesso. Nelle ultime cinque partite di Eurolega, la squadra greca ha collezionato tre sconfitte, compresa quella pesante contro la Crvena Zvezda (68-86) nell’ultimo turno. Gli uomini di Ergin Ataman pagano a caro prezzo una serie di infortuni chiave: Holmes, Yurtseven e Lessort sono tutti indisponibili, lasciando un vuoto enorme nel reparto lunghi. La società ha provato a correre ai ripari ingaggiando Kenneth Faried, ma l’impatto non sarà immediato. In trasferta, il Pana fatica enormemente a trovare continuità offensiva: in 9 delle ultime 10 gare esterne non ha mai superato i 90 punti. Il potenziale resta alto, ma le dissonanze tattiche tra il playmaker Jerian Grant, il neoarrivato Shorts (ex Parigi) e Nunn rendono l’attacco macchinoso e poco fluido.

I probabili quintetti base delle due squadre — Paris: Hifi, Ayayi, Faye, Willis, Hommes. Coach: Tabellini.

Panathinaikos: Osman, Mitoglou, Hernangomez, Grant, Shorts. Coach: Ataman.

