Paris-Real Madrid: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Paris-Real Madrid: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega

Alla Porte de La Chapelle Arena va in scena una delle partite più intriganti del 25° turno di Eurolega. Il Paris Basketball ospita il Real Madrid in un confronto che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma completamente diversi. La palla a due è fissata per martedì 27 gennaio 2026 alle ore 21:00, con i parigini chiamati a un’impresa contro una delle corazzate del torneo. Un match che promette intensità, talento e un test severissimo per i padroni di casa.

Qui Paris — Il Paris Basketball attraversa una fase complicata della stagione. La formazione guidata da Francesco Tabellini è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega, un filotto negativo che ha fatto scivolare i francesi nelle zone basse della classifica. Nell’ultimo periodo sono arrivati i ko contro Monaco nel derby interno, Valencia in trasferta e una pesante battuta d’arresto contro il BC Dubai, segnali di una squadra in difficoltà soprattutto sul piano difensivo.

Qui Real Madrid — Situazione diametralmente opposta per il Real Madrid, che si presenta a Parigi con il morale alle stelle. I Blancos di Sergio Scariolo sono in piena striscia vincente, avendo infilato sei successi consecutivi in campo europeo. Un percorso netto che ha visto cadere avversari di assoluto livello come Barcellona, Olimpia Milano, Monaco e Maccabi Tel Aviv, confermando lo stato di forma eccellente e la solidità del gruppo madrileno.

