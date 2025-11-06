Paris-Rennes: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Paris-Rennes in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 6 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 16:43)

Torna in campo anche la Ligue 1 nella serata di venerdì 7 novembre. In programma la sfida tra la matricola Paris Fc e Rennes. Una partita che sembra promettere gol e spettacolo. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Paris-Rennes IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Paris-Rennes in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Ligue 1 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Paris-Rennes” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Entrambe le formazioni arrivano a questo appuntamento con rinnovato entusiasmo. Il Paris FC, reduce da una prestazione solida e disciplinata contro il Monaco, ha confermato la propria tenuta difensiva e la capacità di colpire in contropiede con lucidità. Sul fronte opposto, il Rennes si presenta forte del successo ottenuto contro lo Strasburgo, una gara che ha messo in risalto tutto il potenziale del suo reparto offensivo.

I riflettori saranno puntati anche sul confronto tra Ilan Kebbal ed Estéban Lepaul, due tra i giocatori più in forma del momento e candidati naturali a lasciare il segno nella sfida.

La storia recente tra le due squadre promette spettacolo: i loro precedenti, infatti, raramente sono stati avari di emozioni e gol. Allo stadio Jean-Bouin si preannuncia dunque una partita intensa e aperta, con il Rennes deciso a proseguire la propria striscia positiva e il Paris FC pronto a sfruttare il calore dei propri tifosi per avvicinarsi alle posizioni di vertice.

Le probabili formazioni di Paris-Rennes — Il Paris FC si schiera con un 4-2-3-1 equilibrato, che punta su una difesa compatta e sulla fantasia del trio Kebbal–Lopez–Simon alle spalle di Krasso, terminale offensivo di riferimento. In mezzo al campo, Lees-Melou e Camara garantiscono equilibrio e sostanza, mentre gli esterni spingono per creare superiorità numerica sulle fasce.

Il Rennes, invece, opta per un 3-5-2 più fisico e verticale, con Frankowski e Tamari pronti ad allargare il gioco e a sostenere le punte Lepaul e Meite. La presenza di Rongier in cabina di regia assicura qualità nel palleggio, mentre la difesa a tre guidata da Brassier punta su solidità e compattezza. Sarà una sfida di stili: possesso e manovra contro intensità e profondità.

PARIS FC (4-2-3-1): Trapp; Chergui, Mbow, Otavio, Ollila; Lees-Melou, Camara; Kebbal, Lopez, Simon; Krasso.

RENNES (3-5-2): Samba; Seidu, Jacquet, Brassier; Frankowski, Camara, Rongier, Cisse, Tamari; Lepaul, Meite.

Non perdere l’occasione diseguire Paris-Rennes in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni