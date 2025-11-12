Paris-Valencia in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Giovedì 13 novembre alle 20:45, il Paris Basketball ospita il Valencia all’Adidas Arena: scopri come guardarla gratis in streaming su Bet365

Stefano Sorce 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 21:14)

Giovedì 13 novembre alle 20:45, l'Eurolega fa tappa nella capitale francese per una sfida che promette scintille: il Paris Basketball ospita il Valencia Basket in un duello che mette di fronte due realtà agli antipodi per classifica e momento di forma. Da una parte i parigini, ancora alla ricerca di continuità e risultati, dall'altra una squadra spagnola in piena fiducia e lanciatissima nella parte alta della graduatoria.

La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365, con un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori.

Il momento delle due squadre — Il Paris Basketball sta attraversando un periodo complicato, segnato da quattro sconfitte consecutive in Eurolega e un rendimento incostante tra campionato e coppa. La formazione francese, guidata da Tuomas Iisalo, continua a proporre un gioco frizzante e ad alto ritmo, ma spesso paga a caro prezzo la scarsa precisione nei momenti decisivi. Nell’ultima uscita europea, martedì scorso contro il Panathinaikos, Parigi ha mostrato il suo doppio volto: brillante e spettacolare per tre quarti, poi in affanno nel finale, cedendo 95-101 dopo un crollo difensivo nell’ultimo periodo. Il talento offensivo non manca, basti pensare a TJ Shorts e Nadir Hifi, ma la squadra soffre ancora di troppa frenesia e di percentuali non all’altezza da oltre l’arco (solo il 34,1% di precisione da tre).

Il Valencia, invece, arriva a Parigi in un momento di grande solidità. La squadra allenata da Alex Mumbrù ha trovato equilibrio e continuità, con sette vittorie nelle ultime dieci partite. L’ultima impresa è arrivata contro un avversario prestigioso come il Real Madrid, battuto 89-76 in un match dominato sul piano dell’intensità e della compattezza difensiva. Gli spagnoli hanno costruito il loro successo su una manovra fluida e su un attacco tra i più produttivi dell’intera Eurolega: oltre 90 punti di media a partita, con un eccellente 3° posto per percentuale di tiri da tre e un altissimo numero di assist. Tra i protagonisti del buon momento figurano Chris Jones e Brandon Davies come punti di riferimento, insieme a Kassius Robertson, Semi Ojeleye e Boubacar Toure, elementi che garantiscono versatilità e forza fisica.

I probabili quintetti base di Paris-Valencia — Paris: Morgan, Hifi, Faye, Willis, Hommes. Coach: Iisalo.

Valencia: Montero, Moore, Pradilla, Taylor, Reuvers. Coach: Mumbrù.

