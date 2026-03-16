Partizan-Dubai: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Partizan-Dubai in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 16 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 16:46)

Alla Štark Arena di Belgrado il Partizan sfiderà il Dubai nel trentesimo turno di Eurolega. Il match è in programma per martedì 17 marzo alle 20:00.

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Il momento delle due squadre — Il Partizan Belgrado si prepara ad accogliere il Dubai Basketball nella sfida valida per il trentesimo turno di Eurolega, in un confronto che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti molto diversi.

La formazione di Belgrado sta vivendo una stagione complicata: attualmente occupa il diciassettesimo posto in classifica con un record di 10 vittorie e 20 sconfitte, numeri che rendono ormai irraggiungibile la zona play-off. Le possibilità di rientrare nella corsa alle fasi finali sono ridotte al minimo e il finale di stagione servirà soprattutto per chiudere con dignità e provare a costruire basi più solide per il futuro.

Situazione ben diversa per il Dubai, che arriva a questa sfida in grande fiducia. La squadra si trova all’undicesimo posto con 16 vittorie e 14 sconfitte, a ridosso della top ten che garantisce l’accesso alla fase decisiva della competizione. Il momento positivo e la continuità di risultati alimentano le speranze di aggancio, rendendo questa partita un’occasione fondamentale per continuare la rincorsa.

Il confronto, quindi, si presenta interessante nonostante la distanza in classifica: da una parte un Partizan con poco da perdere, dall’altra un Dubai motivato e determinato a sfruttare ogni opportunità per entrare tra le migliori.