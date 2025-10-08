derbyderbyderby streaming Partizan-Efes, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Partizan-Efes, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Scopri dove seguire il fascino della EuroLega ed uno dei match più affascinanti della prossima giornata.
Lorenzo Maria Napolitano

Ritorna il fascino dell'EuroLega, la più importante competizione europea legata alla palla a spicchi. Dopo due giornate, tutti gli appassionati attendono con ansia la terza, che propone diversi match interessanti. Tra questi, merita sicuramente un approfondimento a parte Partizan contro Efes, match che ha in programma la palla a due domani alle 20:05. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Partizan-Efes, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre

Dato che la stagione è appena cominciata, è difficile delineare un vero e proprio momento di forma. Ciò che possiamo fare in questo contesto è sfogliare gli ultimi risultati ottenuti da parte delle due squadre. Il Partizan ha perso la gara d'esordio contro Dubai 89-76, riprendendosi subito dopo con una convincente vittoria contro l'Olimpia Milano, in un tiratissimo 80-78. L'Efes invece ha disputato una buona prima gara, ma ha perso alla seconda giornata contro l'Hapoel Tel Aviv.

 

Un post condiviso da KK Partizan Mozzart Bet (@partizanbc)

I possibili quintetti base di Partizan-Efes

Partizan: Parker, Lakic, Jones, Jones, Marinkovic.

Efes: Osmani, Yilmaz, Dessert, Cordiniar, Weiler-Babb.

