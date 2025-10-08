Ritorna il fascino dell'EuroLega, la più importante competizione europea legata alla palla a spicchi. Dopo due giornate, tutti gli appassionati attendono con ansia la terza, che propone diversi match interessanti. Tra questi, merita sicuramente un approfondimento a parte Partizan contro Efes, match che ha in programma la palla a due domani alle 20:05. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Lo streaming live
Partizan-Efes, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE
Partizan-Efes, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—
La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.
Il momento di forma delle due squadre—
Dato che la stagione è appena cominciata, è difficile delineare un vero e proprio momento di forma. Ciò che possiamo fare in questo contesto è sfogliare gli ultimi risultati ottenuti da parte delle due squadre. Il Partizan ha perso la gara d'esordio contro Dubai 89-76, riprendendosi subito dopo con una convincente vittoria contro l'Olimpia Milano, in un tiratissimo 80-78. L'Efes invece ha disputato una buona prima gara, ma ha perso alla seconda giornata contro l'Hapoel Tel Aviv.
Visualizza questo post su Instagram
I possibili quintetti base di Partizan-Efes—
Partizan: Parker, Lakic, Jones, Jones, Marinkovic.
Efes: Osmani, Yilmaz, Dessert, Cordiniar, Weiler-Babb.
© RIPRODUZIONE RISERVATA