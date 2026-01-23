Partizan-Hapoel: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Partizan-Hapoel Tel Aviv: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 00:48)

Venerdì 23 gennaio alle 20:30 il Partizan Mozzart Bet ospita l’Hapoel Tel Aviv in una sfida cruciale per la corsa alla post-season di Eurolega. Un confronto ad alta intensità emotiva e tecnica, tra due squadre che fanno dell’attacco e del talento individuale i propri punti di forza, ma con filosofie tattiche differenti.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Partizan — Il Partizan arriva alla gara con la necessità di ritrovare continuità, soprattutto nella metà campo difensiva. La squadra di Željko Obradović ha mostrato grande potenziale offensivo, ma anche difficoltà nel contenere avversari di alto livello, pagando spesso cali di concentrazione nei momenti chiave. Il fattore campo e l’energia del pubblico serbo rappresentano un’arma fondamentale per provare a indirizzare la partita.

Qui Hapoel Tel Aviv — L’Hapoel Tel Aviv si presenta invece come una squadra più equilibrata e strutturata, costruita su esperienza, controllo del ritmo e letture intelligenti a metà campo. Il roster israeliano ha dimostrato solidità difensiva e una notevole capacità di colpire con continuità, soprattutto quando riesce a imporre il proprio ritmo.

