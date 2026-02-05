derbyderbyderby streaming Partizan-Panathinaikos: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Sfida di alto livello in Eurolega tra Partizan Belgrado e Panathinaikos, con palla a due prevista alle 20:30. È un match importante soprattutto per la corsa playoff: i serbi cercano di restare agganciati al treno, mentre i greci vogliono consolidare la posizione nella parte alta della classifica.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Eurolega:

    Qui Partizan

    —  

    Il Partizan è reduce da un periodo complicato, con diverse sconfitte nelle ultime uscite europee. La squadra serba, dopo il ko con l'Olimpia Milano, ha perso anche l’ultima gara di misura col Maccabi e mostra numeri difensivi preoccupanti: tanti punti concessi e difficoltà nel controllare il ritmo contro attacchi fisici e profondi.

    Qui Panathinaikos

    —  

    Il Panathinaikos arriva con più fiducia dopo la vittoria pesante ottenuta in casa col Real Madrid. La squadra greca sta mostrando maggiore solidità su entrambi i lati del campo e una migliore gestione dei finali punto a punto.

