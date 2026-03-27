Partizan-Valencia il 27 marzo 2026. Serbi più emotivi, Valencia più solida e continua. Leggero vantaggio ospite

Stefano Sorce 27 marzo - 00:42

Ci sono sere in cui il parquet sembra più stretto, più rumoroso, più pesante. Partizan-Valencia, in programma venerdì 27 marzo 2026 alla Belgrade Arena, è una di quelle. Una partita che si gioca dentro un ambiente che spinge, ma che alla fine si decide su chi resta lucido quando il rumore si alza. Partizan arriva con fiducia ritrovata e con un contesto che può trascinare. Valencia, invece, si presenta con una squadra più ordinata, abituata a gestire i possessi senza perdere equilibrio. È una sfida tra chi prova a portarti fuori ritmo e chi, invece, cerca di non uscirci mai.

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Momento Partizan — Il Partizan arriva con un segnale positivo importante dopo la vittoria contro Paris. Una partita che ha restituito fiducia, soprattutto nella metà campo offensiva. Il limite resta la continuità. Partizan è una squadra che vive di strappi: Washington e Brown possono accendersi e cambiare ritmo, ma non sempre riescono a mantenere lo stesso livello per tutta la gara. In casa, però, cambia tutto. L’energia del pubblico porta più intensità difensiva e permette alla squadra di restare dentro anche nei momenti difficili. Le assenze riducono le rotazioni, e questo alla lunga può pesare.

Momento Valencia — Il Valencia arriva con meno rumore ma più solidità. Anche nella sconfitta contro il Barcellona ha dimostrato una cosa fondamentale: sa stare dentro partite sporche e a basso punteggio. Il punto di forza è la qualità del possesso. Più assist, più letture, meno forzature. Valencia non ha bisogno di accelerare per creare vantaggio, e questo in trasferta è un enorme vantaggio. Inoltre, arriva con una situazione fisica più stabile, che permette rotazioni più affidabili e una gestione migliore dei momenti chiave.

Probabili quintetti iniziali di Partizan-Valencia — Partizan: Carlik Jones, Duane Washington, Sterling Brown, Isaac Bonga, Bruno Fernando.

Valencia: Jean Montero, Brancou Badio, Xabi López-Arostegui, Nate Reuvers, Matt Costello.

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