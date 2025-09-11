Pau-Red Star, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Gli ospiti, quarti in classifica con 7 punti, fanno affidamento su un gioco offensivo propositivo e sugli attaccanti Ikanga e Trani. I padroni di casa si presentano con una difesa solida e due clean sheet nelle gare casalinghe

Stefano Sorce 11 settembre - 16:44

Venerdì 12 settembre alle ore 20, allo Stade Du Hameau Idron 1, il Pau ospita il Red Star, in un match della Ligue 2 che si preannuncia tatticamente interessante e combattuto. Dopo quattro giornate, entrambe le squadre sono in buona forma e puntano a consolidare la propria posizione in classifica: Pau è secondo con 8 punti, mentre il Red Star segue a 7 punti al quarto posto.

Dove vedere Pau-Red Star in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di venerdì 12 settembre tra Pau-Red Star, in programma alle ore 20.00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — I padroni di casa del Pau hanno mostrato un avvio di stagione solido, soprattutto tra le mura amiche: in due partite interne hanno mantenuto la porta inviolata, segnando quattro reti e gestendo con ordine il ritmo della partita. La loro forza risiede soprattutto nella compattezza difensiva, capace di neutralizzare le iniziative degli avversari e di controllare la gara senza troppi fronzoli.

Il Red Star, invece, fa della capacità offensiva il proprio punto di forza. Damien Durand, attaccante classe 1995, guida la classifica marcatori con 3 reti. I biancorossi hanno realizzato sette gol in quattro giornate e vantano una media di tiri superiore a quella dei padroni di casa, dimostrando propensione a costruire azioni pericolose e a finalizzare le occasioni. In trasferta hanno già segnato cinque reti, segnale della loro abilità nel trovare il gol anche lontano dallo stadio amico. Tuttavia, la difesa ha mostrato alcune lacune, con quattro reti subite finora in campionato.

Le probabili formazioni di Pau-Red Star — I padroni di casa del Pau dovrebbero schierarsi con un 4-1-3-2 guidato dal portiere Noah Raveyre, ex Milan e prodotto del progetto Milan Futuro. La difesa vedrà tra i protagonisti Joseph Kalulu, fratello di Pierre Kalulu della Juventus, pronto a dare dinamismo e sicurezza sulla fascia destra. A completare lo schieramento, giocatori come Briancon, Ruiz e Pouilly, con Beusnard a centrocampo e il tridente offensivo formato da Touzghar, Gasnier e Bobichon.

Il Red Star, invece, dovrebbe rispondere con un 3-4-1-2 guidato dal portiere Poussin. Difesa a tre con Durivaux, Lemonnier e Huard, mentre a centrocampo Sylla, Hachem, Eickmayer e Cisse cercheranno di gestire il gioco e supportare le incursioni degli attaccanti Ikanga e Trani, con Khaoui a fungere da trequartista.

PAU: (4-1-3-2): Raveyre, Pouilly, Briancon, Ruiz, Kalulu, Beusnard, Versini, Meddah, Touzghar, Gasnier, Bobichon. Allenatore: Usaï.

RED STAR: (3-4-1-2): Poussin, Durivaux, Lemonnier, Huard, Sylla, Hachem, Eickmayer, Cisse, Khaoui, Ikanga, Trani. Allenatore: Poirier.