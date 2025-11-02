Lo streaming gratis della gara Pau-Troyes: la partita del campionato francese in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 16:06)

Il girone di Ligue 2 ci propone un match che potrebbe decidersi sui dettagli. Pau e Troyes si affrontano lunedì 3 novembre alle ore 20:45 in una sfida tra due squadre che puntano a confermare il proprio percorso in campionato. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Pau-Troyes in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Pau-Troyes in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire la Ligue 2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Pau-Troyes” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Pau si presenta al match desideroso di confermare la propria posizione nelle zone alte della classifica e raccogliere punti preziosi per mantenere il ritmo delle prime posizioni. La squadra ha mostrato buona organizzazione offensiva e deve perfezionare la solidità difensiva. Il Pau è quinto con 21 punti.

Il Troyes, invece, punta a mantenere la vetta della classifica e confermare la leadership del campionato. La squadra deve essere incisiva in entrambe le fasi per continuare a ottenere risultati positivi. Il Troyes è primo con 27 punti.

Le probabili formazioni di Pau-Troyes — Entrambi gli allenatori si affidano ai propri moduli di riferimento, puntando su equilibrio e compattezza. Il tecnico del Pau dovrebbe confermare un 4-1-4-1, cercando ampiezza e dinamismo sulle fasce, mentre il Troyes potrebbe schierarsi con un 4-4-2 più diretto, puntando a proteggere la difesa e sfruttare le ripartenze.

Pau (4-1-4-1): Raveyre, Pouilly, Kanté, Karamoko, Kyatengwa, Meddah, Versini, Touzghar, Bobichon, Sissoko, Tanfouri. Allenatore: Nicolas Usai

Troyes (4-4-2): Lemaitre, Boura, Gozzi, Monfray, Titi, Assoumou, Diop, Mille, Ifnaoui, Adeline, Idrissy. Allenatore: Stephane Dumont

Non perdere l’occasione di seguire Pau-Troyes in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Ligue 2. Non perderti nemmeno un minuto di Pau-Troyes in streaming live gratis su Bet365.