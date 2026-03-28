La sfida NBA tra Pelicans e Rockets si gioca alle ore 01:00 tra domenica 29 marzo e lunedì 30 marzo. I Pelicans vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e consolidare la propria posizione nella Western Conference, mentre i Rockets puntano a un successo in trasferta per migliorare il rendimento stagionale e trovare continuità. VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI PELICANS-ROCKETS SU BET365? CLICCA QUI