La sfida NBA tra Pelicans e Rockets si gioca alle ore 01:00 tra domenica 29 marzo e lunedì 30 marzo. I Pelicans vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e consolidare la propria posizione nella Western Conference, mentre i Rockets puntano a un successo in trasferta per migliorare il rendimento stagionale e trovare continuità. VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI PELICANS-ROCKETS SU BET365? CLICCA QUI
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Pelicans cercheranno di imporre ritmo e intensità offensiva, sfruttando il fattore campo per mettere pressione agli avversari.
I Rockets proveranno a rispondere con organizzazione e qualità offensiva, puntando su un gioco equilibrato per portare a casa una vittoria importante in trasferta.
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