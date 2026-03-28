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Pelicans-Rockets streaming live: dove guardare la NBA in diretta tv gratis

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Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida NBA tra Pelicans e Rockets si gioca alle ore 01:00 tra domenica 29 marzo e lunedì 30 marzo. I Pelicans vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e consolidare la propria posizione nella Western Conference, mentre i Rockets puntano a un successo in trasferta per migliorare il rendimento stagionale e trovare continuità. VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI PELICANS-ROCKETS SU BET365? CLICCA QUI

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La diretta di Pelicans-Rockets è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

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Partite in streaming live
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    I Pelicans cercheranno di imporre ritmo e intensità offensiva, sfruttando il fattore campo per mettere pressione agli avversari.

    I Rockets proveranno a rispondere con organizzazione e qualità offensiva, puntando su un gioco equilibrato per portare a casa una vittoria importante in trasferta.

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