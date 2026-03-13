In Serie C Girone A va in scena uno scontro diretto delicatissimo per la zona bassa della classifica: Pergolettese-Arzignano, sabato 14 marzo alle ore 17:30. I padroni di casa sono diciassettesimi con 33 punti, mentre l’Arzignano li precede di una sola lunghezza, sedicesimo a quota 34. Una partita che profuma di battaglia tattica, dove anche un singolo episodio può cambiare il destino della gara.
Il match è disponibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet.
Il momento delle due squadre—
La Pergolettese di Aimo Diana scende in campo con un 4-3-3 che punta sulla velocità degli esterni e sulle giocate del tridente offensivo composto da Tomaselli, Parker e Pessolani. Il centrocampo guidato da Arini dovrà garantire equilibrio tra fase difensiva e costruzione del gioco. Con 33 punti in classifica, la squadra lombarda cerca un successo fondamentale per allontanarsi dalla zona pericolosa.
L’Arzignano, guidato da Giuseppe Bianchini, risponde con un 5-3-2 molto compatto, pensato per chiudere gli spazi e colpire in ripartenza. Mattioli e Minesso saranno i riferimenti offensivi, mentre il centrocampo dovrà lavorare con intensità per limitare le iniziative avversarie. Con 34 punti, gli ospiti vogliono difendere il piccolo vantaggio in classifica e portare a casa un risultato positivo.
Le probabili formazioni di Pergolettese-Arzignano—
Ci si aspetta una gara combattuta e molto tattica, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza dei punti in palio.
Pergolettese (4-3-3): Doldi, Capoferri, Lambrughi, Bane, Aidoo, Careccia, Arini, Dore, Tomaselli, Parker, Pessolani. Allenatore: Aimo Diana
Arzignano (5-3-2): Manfrin, Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni, Cariolato, Damiani, Bianchi, Lakti, Mattioli, Minesso. Allenatore: Giuseppe Bianchini
