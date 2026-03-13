Lo streaming gratis della gara di campionato Pergolettese-Arzignano: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 10:36)

In Serie C Girone A va in scena uno scontro diretto delicatissimo per la zona bassa della classifica: Pergolettese-Arzignano, sabato 14 marzo alle ore 17:30. I padroni di casa sono diciassettesimi con 33 punti, mentre l’Arzignano li precede di una sola lunghezza, sedicesimo a quota 34. Una partita che profuma di battaglia tattica, dove anche un singolo episodio può cambiare il destino della gara.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Pergolettese-Arzignano in streaming gratis:

Dove vedere Pergolettese-Arzignano in diretta TV e streaming LIVE — Il match è disponibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale. Un modo pratico per non perdersi nemmeno un contrasto a centrocampo.

Il momento delle due squadre — La Pergolettese di Aimo Diana scende in campo con un 4-3-3 che punta sulla velocità degli esterni e sulle giocate del tridente offensivo composto da Tomaselli, Parker e Pessolani. Il centrocampo guidato da Arini dovrà garantire equilibrio tra fase difensiva e costruzione del gioco. Con 33 punti in classifica, la squadra lombarda cerca un successo fondamentale per allontanarsi dalla zona pericolosa.

L’Arzignano, guidato da Giuseppe Bianchini, risponde con un 5-3-2 molto compatto, pensato per chiudere gli spazi e colpire in ripartenza. Mattioli e Minesso saranno i riferimenti offensivi, mentre il centrocampo dovrà lavorare con intensità per limitare le iniziative avversarie. Con 34 punti, gli ospiti vogliono difendere il piccolo vantaggio in classifica e portare a casa un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Pergolettese-Arzignano — Ci si aspetta una gara combattuta e molto tattica, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza dei punti in palio.

Pergolettese (4-3-3): Doldi, Capoferri, Lambrughi, Bane, Aidoo, Careccia, Arini, Dore, Tomaselli, Parker, Pessolani. Allenatore: Aimo Diana

Arzignano (5-3-2): Manfrin, Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni, Cariolato, Damiani, Bianchi, Lakti, Mattioli, Minesso. Allenatore: Giuseppe Bianchini