Lo streaming gratis della gara di campionato Pergolettese-Brescia: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 09:16)

La Serie C col suo Girone A propone una sfida dagli obiettivi opposti: la Pergolettese ospita il Brescialunedì 16 febbraio alle ore 20:30 in un match che pesa sia in chiave salvezza sia nella corsa ai vertici. I padroni di casa sono diciassettesimi con 23 punti e cercano punti preziosi per risalire la classifica, mentre il Brescia occupa la seconda posizione a 50 punti, determinato a restare agganciato alla vetta.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Pergolettese-Brescia in streaming gratis:

Dove vedere Pergolettese-Brescia in diretta TV e streaming LIVE — La diretta di Pergolettese-Brescia è disponibile per gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Attraverso il palinsesto live è possibile seguire la gara in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche e dati utili per vivere ogni momento del confronto.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Pergolettese-Brescia nella sezione Live

Il momento delle due squadre — La Pergolettese, diciassettesima con 23 punti, affronta una fase delicata della stagione e ha bisogno di continuità per allontanarsi dalla zona calda. La squadra di Aimo Diana punta su intensità e organizzazione per provare a sorprendere una delle formazioni più forti del girone.

Il Brescia, secondo a 50 punti, sta vivendo un campionato di alto livello e ambisce al salto di categoria. La formazione allenata da Aimo Diana si presenta con grande fiducia, forte di una rosa profonda e di un impianto tattico efficace sia in fase difensiva sia in attacco.

Le probabili formazioni — Le probabili formazioni di Pergolettese-Brescia evidenziano due sistemi di gioco differenti. La Pergolettese dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, cercando ampiezza sulle fasce e rapidità negli ultimi metri. Il Brescia risponde con il 3-4-2-1, modulo che garantisce equilibrio e qualità tra le linee, con supporto costante all’unica punta.

Pergolettese (4-3-3): Doldi, Capoferri, Lambrughi, Bane, Aidoo, Careccia, Arini, Dore, Tomaselli, Parker, Pessolani. Allenatore: Aimo Diana

Brescia (3-4-2-1): Gori, Rizzo, Pasini, Sorensen, Di Maria, Mercati, Zennaro, Armati, Cazzadori, Molfetta, Spagnoli. Allenatore: Aimo Diana