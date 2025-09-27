Protagonisti del match saranno giocatori chiave come Capone e Pellegrini per gli ospiti e Milesi, Mondonico e Burrai tra i padroni di casa, chiamati a dettare i ritmi della partita. Una sfida cruciale per classifica e morale

Stefano Sorce 27 settembre - 12:37

La settima giornata del Girone A di Serie C propone una sfida delicata tra due squadre che arrivano con stati di forma molto differenti: la Pergolettese, desiderosa di consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica, e la Dolomiti Bellunesi, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. L’incontro si giocherà domenica 28 settembre 2025 alle ore 17:30.

Il momento delle due squadre — La Pergolettese arriva all’incontro con un buon stato di forma: nelle ultime cinque partite ha raccolto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. La squadra allenata da Giacomo Curioni ha segnato 8 gol, mostrando un reparto offensivo in salute, ma ha subito 7 reti evidenziando alcune fragilità difensive. Il pareggio 0-0 contro il Trento Calcio 1921 ha confermato la solidità della squadra, soprattutto in casa, dove il fattore campo potrebbe essere determinante.

La Dolomiti Bellunesi, guidati da Nicola Zanini, attraversano invece un momento complicato, con 0 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite. Il reparto offensivo fatica a trovare la via del gol, avendo segnato solo 5 reti, mentre la difesa ha subito 8 gol. La mancanza di successi in trasferta (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta) rende ancora più arduo l’obiettivo di raccogliere punti contro la Pergolettese.

Probabili formazioni di Pergolettese-Dolomiti — Pergolettese (4-3-3): Barlocco; Triacca, Fiamozzi, Cappelletti, Maffei; Aucelli, Fossati, Mehic; Dalmonte, Pellegrini, Capone Allenatore: Curioni

Dolomiti Bellunesi (4-3-3): Consiglio; Milesi, Mondonico, Alcides, Saccani; Mutanda, Burrai, Gobetti; Mignanelli, Olonisaki. Allenatore: Zanini