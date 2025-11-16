Lo streaming gratis della gara di campionato Pergolettese-Giana Erminio: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a SISAL

Carmine Panarella 16 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 12:22)

Il Girone A di Serie C propone una sfida equilibrata e fondamentale per la corsa alla salvezza. Pergolettese e Giana Erminio si affrontano lunedì 17 novembre alle ore 20:30 in un match che mette in palio punti pesanti per rialzare la testa in classifica. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Pergolettese-Giana Erminio in streaming live su SISAL in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Pergolettese-Giana Erminio in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di SISAL, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. È l’occasione ideale per seguire la Serie C dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto SISAL

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Pergolettese-Giana Erminio” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — La Pergolettese, tredicesima con 13 punti, punta a ritrovare continuità dopo un avvio di stagione poco brillante. Diana cerca ordine e solidità, con l’obiettivo di sfruttare la spinta offensiva del tridente.

La Giana Erminio, quattordicesima anch’essa con 13 punti, sta vivendo un percorso simile e vuole dare una svolta al proprio campionato. Valente si affida alla compattezza del 3-5-2 e alla rapidità dei suoi esterni per provare a colpire in transizione.

Le probabili formazioni di Pergolettese-Giana Erminio — La Pergolettese dovrebbe confermare il 4-3-3, schieramento che consente ampiezza e maggiore presenza offensiva. La Giana Erminio risponderà con il 3-5-2, modulo che privilegia equilibrio e densità in mezzo al campo.

Pergolettese (4-3-3): Doldi, Capoferri, Lambrughi, Bane, Aidoo, Careccia, Arini, Dore, Tomaselli, Parker, Pessolani. Allenatore: Aimo Diana

Giana Erminio (3-5-2): Zenti, Ruffini, Alborghetti, Colombara, Vitale, Marotta, Lamesta, Occhipinti, Previtali, Gabbiani, Capelli. Allenatore: Francesco Valente

Non perdere l’occasione di seguire Pergolettese-Giana Erminio in diretta streaming gratis su SISAL. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Pergolettese-Giana Erminio in streaming live gratis su SISAL.