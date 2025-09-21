Pergolettese-Inter Under 23, match valido per la quinta giornata del Gruppo A di Serie C: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 21 settembre - 03:10

Domenica 21 settembre, allo stadio Voltini, va in scena una gara dal sapore speciale: la Pergolettese ospita l’Inter U23 nel lunch match delle 12:30. I nerazzurri, guidati da Stefano Vecchi, arrivano con entusiasmo dopo il successo nel recupero contro la Virtus Verona e puntano a dare continuità al proprio cammino.

Ma attenzione ai gialloblù: con 9 punti raccolti in quattro giornate, la squadra di Curioni ha sorpreso tutti e si presenta come una delle rivelazioni di questo avvio di stagione

Dove vedere Pergolettese-Inter Under 23 in Diretta TV e in streaming LIVE — PERGOLETTESE INTER U23 DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quinta giornata del Gruppo A di Serie C, Pergolettese-Inter Under 23, in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Pergolettese — La Pergolettese sta vivendo un ottimo avvio di campionato. La formazione guidata da Giacomo Curioni occupa attualmente il quarto posto con 9 punti, frutto di tre vittorie e una sconfitta nelle prime quattro giornate.

Il dato più interessante è l’efficacia offensiva: 8 reti realizzate e 5 subite, a conferma di un attacco produttivo e di una retroguardia abbastanza solida. L’ultimo successo, ottenuto contro l’Ospitaletto per 2-1, ha dato ulteriore fiducia al gruppo, che ora cercherà di sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione in classifica.

Qui Inter Under 23 — L’Inter Under 23, allenata da Stefano Vecchi, si presenta alla sfida con la Pergolettese, con un rendimento più altalenante. I nerazzurri occupano la decima posizione con 5 punti, grazie a una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Il bilancio delle reti è in perfetto equilibrio: 5 gol fatti e 5 subiti.

L’ultimo turno ha dato un’iniezione di fiducia con il 2-1 sulla Virtus Verona, segnale che la squadra sta iniziando a trovare compattezza e continuità. Tuttavia, la difficoltà principale rimane la poca incisività sotto porta, un aspetto che potrebbe pesare in una sfida contro un avversario in forma come la Pergolettese.

Pergolettese-Inter Under 23, probabili formazioni — PERGOLETTESE (4-3-1-2): Cordaro; Aidoo, Benvenuto, Bane, Capoferri; Dore, Arini, Careccia; Ferrandino; Parker, Tomaselli. Allenatore: Giacomo Curioni

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Stante, Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Topalovic, Fiordilino, Kamatè, David; La Gumina, Spinaccè. Allenatore: Stefano Vecchi