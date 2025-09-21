Domenica 21 settembre, allo stadio Voltini, va in scena una gara dal sapore speciale: la Pergolettese ospita l’Inter U23 nel lunch match delle 12:30. I nerazzurri, guidati da Stefano Vecchi, arrivano con entusiasmo dopo il successo nel recupero contro la Virtus Verona e puntano a dare continuità al proprio cammino.
Ma attenzione ai gialloblù: con 9 punti raccolti in quattro giornate, la squadra di Curioni ha sorpreso tutti e si presenta come una delle rivelazioni di questo avvio di stagione
PERGOLETTESE INTER U23 DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quinta giornata del Gruppo A di Serie C, Pergolettese-Inter Under 23, in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Pergolettese—
La Pergolettese sta vivendo un ottimo avvio di campionato. La formazione guidata da Giacomo Curioni occupa attualmente il quarto posto con 9 punti, frutto di tre vittorie e una sconfitta nelle prime quattro giornate.
Il dato più interessante è l’efficacia offensiva: 8 reti realizzate e 5 subite, a conferma di un attacco produttivo e di una retroguardia abbastanza solida. L’ultimo successo, ottenuto contro l’Ospitaletto per 2-1, ha dato ulteriore fiducia al gruppo, che ora cercherà di sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione in classifica.
Qui Inter Under 23—
L’Inter Under 23, allenata da Stefano Vecchi, si presenta alla sfida con la Pergolettese, con un rendimento più altalenante. I nerazzurri occupano la decima posizione con 5 punti, grazie a una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Il bilancio delle reti è in perfetto equilibrio: 5 gol fatti e 5 subiti.
L’ultimo turno ha dato un’iniezione di fiducia con il 2-1 sulla Virtus Verona, segnale che la squadra sta iniziando a trovare compattezza e continuità. Tuttavia, la difficoltà principale rimane la poca incisività sotto porta, un aspetto che potrebbe pesare in una sfida contro un avversario in forma come la Pergolettese.
Pergolettese-Inter Under 23, probabili formazioni—
PERGOLETTESE (4-3-1-2): Cordaro; Aidoo, Benvenuto, Bane, Capoferri; Dore, Arini, Careccia; Ferrandino; Parker, Tomaselli. Allenatore: Giacomo Curioni
INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Stante, Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Topalovic, Fiordilino, Kamatè, David; La Gumina, Spinaccè. Allenatore: Stefano Vecchi
