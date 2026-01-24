Pergolettese-Ospitaletto: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Pergolettese-Ospitaletto in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 24 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 17:40)

L’incontro tra US Pergolettese e Ospitaletto, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle 17:30, si preannuncia come un appuntamento decisivo per entrambe le squadre nella lotta per la salvezza nel Girone A di Serie C.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Pergolettese-Campobasso in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie C.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Pergolettese-Ospitaletto nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Con il campionato che sta entrando nel suo giro di boa, ogni punto diventa essenziale per le ambizioni di entrambe le formazioni, che cercano di migliorare la propria posizione in classifica. L'US Pergolettese, al 18° posto con 16 punti, ha registrato finora 3 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte. Dall’altro lato, Ospitaletto occupa il 13° posto con 26 punti, frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte.

Le statistiche casalinghe dell'US Pergolettese sono allarmanti: in 10 partite disputate al "Voltini", la squadra ha collezionato solo 1 vittoria, 2 pareggi e ben 7 sconfitte. Questo dato mette in evidenza una difficoltà nel sfruttare il fattore campo, che potrebbe rivelarsi decisivo in una sfida tanto importante. Al contrario, Ospitaletto ha mostrato una certa solidità in trasferta, anche se le 5 sconfitte su 11 partite lontano da casa indicano comunque una certa vulnerabilità.

Nel precedente incontro diretto, l'US Pergolettese è riuscita a imporsi per 2-1 in trasferta, un successo che potrebbe aver dato fiducia alla squadra di Mario Tacchinardi in vista di questo match. Tuttavia, la forma recente della Pergolettese è motivo di preoccupazione: nelle ultime cinque partite ha ottenuto 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. Al contrario, l'Ospitaletto ha messo in fila 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, dimostrando una condizione migliore sia fisica che mentale.