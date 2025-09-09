Perù-Paraguay. All’Estadio Nacional di Lima la blanquirroja proverà a salutare il cammino verso la Coppa del Mondo con una prestazione all’altezza del proprio pubblico, mentre l'albirroja, già certa della qualificazione dopo un digiuno durato quindici anni, vuole confermare la propria crescita e consolidare entusiasmo in vista del futuro.
Diretta TV e Streaming
Perù-Paraguay, dove vedere le Qualificazioni Mondiali in Diretta TV e in Streaming LIVE Gratis
Dove vedere Perù-Paraguay in diretta Tv e in streaming gratis—
PERÙ PARAGUAY QUALIFICAZIONI MONDIALI LIVE STREAMING - Scopriamo dove vedere Perù-Paraguay, il match in programma martedì notte (calcio d'inizio ore 01:30) all' Estadio Nacional di Lima. La gara valida per la 18ª giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Perù—
Il Perù cercherà di chiudere il percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali in maniera dignitosa, dopo il penultimo posto che ha di fatto escluso la blanquirroja dal campionato del Mondo. La vittoria manca da quattro turni di fila in cui la selezione allenata da Oscar Ibáñez ha collezionato due sconfitte e due pareggi.
Qui Paraguay—
Nonostante il successo manca da due turni di fila, il Paraguay grazie al pareggio a reti bianche contro l'Ecuador nel turno precedente ha staccato il pass per i prossimi Campionati del Mondo dopo quindici anni dall'ultima volta (era il 2010 quando il Paraguay fece 1-1 all'esordio contro l'Italia Campione in carica di Marcello Lippi, riuscendo poi a qualificarsi agli ottavi).
Perù Paraguay, probabili formazioni—
PERU’ (4-5-1): Galesse; Advincula, Garces, Abram, Lopez; Cabrera, Gonzalez, Pretell, Yotun, Rivera; Ramos. Ct: Oscar Ibáñez.
PARAGUAY (4-4-2): Fernandez; Caceres, G Gomez, Alderete, Alonso; Sosa, D Gomez, Cubas, Almiron; Sanabria, Martinez. Ct: Gustavo Alfaro.
