Perù-Paraguay, 18° turno di Qualificazioni Mondiali del Gruppo CONMEBOL: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Perù-Paraguay . All’Estadio Nacional di Lima la blanquirroja proverà a salutare il cammino verso la Coppa del Mondo con una prestazione all’altezza del proprio pubblico, mentre l' albirroja , già certa della qualificazione dopo un digiuno durato quindici anni, vuole confermare la propria crescita e consolidare entusiasmo in vista del futuro.

PERÙ PARAGUAY QUALIFICAZIONI MONDIALI LIVE STREAMING - Scopriamo dove vedere Perù-Paraguay , il match in programma martedì notte (calcio d'inizio ore 01:30) all' Estadio Nacional di Lima. La gara valida per la 18ª giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Perù

Il Perù cercherà di chiudere il percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali in maniera dignitosa, dopo il penultimo posto che ha di fatto escluso la blanquirroja dal campionato del Mondo. La vittoria manca da quattro turni di fila in cui la selezione allenata da Oscar Ibáñez ha collezionato due sconfitte e due pareggi.