Perugia-Arezzo in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Stefano Sorce 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 10:50)

Domenica 9 novembre 2025, alle ore 14:30, il Renato Curi torna a vestirsi di attesa per un pomeriggio di Serie C che promette scintille. Da una parte un Perugia ferito, deciso a rialzarsi dopo settimane altalenanti; dall’altra un Arezzo in piena ascesa. Guarda ora Perugia-Arezzo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre — Il Grifo vive una fase di stagione instabile: buone prestazioni alternate a blackout che pesano in classifica. Dopo il 2-2 contro il Pontedera e l’1-1 di Latina, il successo interno sul Livorno (2-0) sembrava poter rilanciare la squadra, ma le sconfitte con Pineto (3-0) e Rimini (1-0) hanno riportato in luce vecchi limiti, soprattutto nella fase difensiva e nella gestione dei momenti chiave. Il rendimento casalingo resta discreto, ma manca continuità e cattiveria sotto porta: il Perugia crea, ma concretizza poco. Servirà una scossa, soprattutto nei secondi tempi, dove il calo di intensità è diventato un tema ricorrente.

L’Arezzo di Bucchi è invece in pieno stato di grazia. Le vittorie contro Campobasso (5-1), Ravenna (3-0) e Gubbio (1-0) raccontano di una squadra solida, organizzata e capace di colpire con lucidità. Il dato più impressionante è quello difensivo: solo 2 gol subiti nelle ultime cinque giornate, a fronte di 11 reti realizzate. La fiducia è alta, il gruppo compatto, e l’impressione è quella di una formazione che sa esattamente cosa fare, anche lontano dal “Città di Arezzo”.

Le probabili formazioni di Perugia-Arezzo — Nel Perugia mister Tedesco conferma il suo classico 4-3-3, con Gemello tra i pali a guidare la retroguardia biancorossa. Davanti a lui il blocco difensivo sarà composto da Tozzuolo e Riccardi centrali, con Angella a garantire esperienza e Giraudo pronto a spingere sulla corsia mancina. A centrocampo toccherà a Megelaitis dare equilibrio in fase di costruzione, affiancato da Bartolomei e Giunti, due mezzali con piedi buoni e buona propensione all’inserimento. Nel tridente offensivo, fiducia a Manzari e Kanoute sugli esterni, con Montevago nel ruolo di riferimento centrale: un attacco rapido e tecnico, ideale per sfruttare le ripartenze e gli spazi lasciati dagli avversari.

L’Arezzo di Bucchi risponde con lo stesso modulo, ma con un’identità tattica più aggressiva e compatta. In porta ci sarà Venturi, protetto da una linea difensiva che vede De Col e Righetti sugli esterni, mentre Gilli e Chiosa formeranno la coppia centrale, abile sia nel gioco aereo che nell’impostazione. La mediana sarà guidata da Eklu, metronomo del centrocampo amaranto, supportato da Guccione e Chierico, entrambi capaci di alzare il ritmo e di inserirsi con tempi perfetti. Davanti, spazio alla fantasia e alla concretezza del tridente formato da Pattarello, Cianci e Tavernelli: potenza, tecnica e capacità di dialogo continuo, elementi chiave del gioco rapido e verticale di Bucchi.

Perugia (4-3-3): Gemello, Tozzuolo, Riccardi, Angella, Giraudo, Megelaitis. Bartolomei, Giunti, Manzari, Montevago, Kanoute. Allenatore: Tedesco.

Arezzo (4-3-3): Venturi, De Col, Gilli, Chiosa, Righetti, Eklu, Guccione, Chierico, Pattarello, Cianci, Tavernelli. Allenatore: Bucchi.

