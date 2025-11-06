Perugia-Arezzo, 9 novembre 2025 ore 14:30: analisi, statistiche e streaming gratis su Bet365 della gara di Serie C Girone B

Stefano Sorce 6 novembre - 11:06

La Serie C Girone B offre una sfida dal sapore particolare tra Perugia e Arezzo, in programma domenica 9 novembre 2025 alle 14:30. Le due formazioni vivono momenti diametralmente opposti: gli umbri, con soli 7 punti, sono in piena zona retrocessione, mentre gli ospiti guidano la classifica con 31 punti e un ruolino di marcia da promozione diretta. SCOPRI DOVE VEDERE PERUGIA-AREZZO IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.

Negli ultimi cinque confronti diretti tra le due squadre, il bilancio pende nettamente a favore degli amaranto: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 successo per il Perugia. L’ultimo scontro, terminato 2-0 per l’Arezzo, ha mostrato la superiorità tecnica e tattica della formazione toscana, capace di gestire i ritmi e sfruttare le difficoltà difensive degli umbri.