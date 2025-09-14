Perugia-Ascoli: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Perugia-Ascoli, quella del Curi è una sfida dal sapore di Serie B. Due squadre che son partite a rilento in questa nuova stagione di Serie C, entrambe imbattute, ma con la sensazione di aver lasciato per strada già qualche punticino di troppo.
PERUGIA ASCOLI DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo B di Serie C, Perugia-Ascoli, in programma domenica 14 settembre alle ore 15:00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Perugia—
I biancorossi arrivano all’appuntamento con tre pareggi consecutivi che pesano come un campanello d’allarme. Mister Cangelosi lavora su un 4-3-3 che deve fare i conti con assenze pesanti: fuori Lewis, Riccardi e lo squalificato Nwanege. Recuperato invece Calapai, pronto a partire dall’inizio. In avanti si profila la solita alternanza Montevago–Ogunseye, mentre la difesa sarà ridotta all’osso.
Qui Ascoli—
I bianconeri si presentano con entusiasmo, forti di due punti in più in classifica e di oltre mille tifosi attesi in trasferta. L’assenza più pesante è quella di Tomei, fermato per una lunga squalifica, ma la squadra non rinuncerà al collaudato 4-2-3-1. Davanti guida l’attacco Gori, supportato da Rizzo Pinna, Del Sole e D’Uffizi. L’aria è di rinnovata fiducia, con la società che ha voltato pagina e i giocatori pronti a confermare la crescita vista in avvio.
Perugia-Ascoli, probabili formazioni—
PERUGIA (4-3-3): Gemello; Calapai, Angella, Dell'Orco, Giraudo; Megelaitis, Giunti, Tumbarello; Manzari, Montevago, Kanoute. Allenatore: Vincenzo Cangelosi
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, Corradini; Del Sole, D'Uffizi, Oviszach; Gori. Allenatore: Giuseppe Agostinone (Tomei squalificato)
