Perugia-Ascoli: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

I biancorossi arrivano all’appuntamento con tre pareggi consecutivi che pesano come un campanello d’allarme. Mister Cangelosi lavora su un 4-3-3 che deve fare i conti con assenze pesanti: fuori Lewis , Riccardi e lo squalificato Nwanege . Recuperato invece Calapai , pronto a partire dall’inizio. In avanti si profila la solita alternanza Montevago–Ogunseye , mentre la difesa sarà ridotta all’osso.

Qui Ascoli

I bianconeri si presentano con entusiasmo, forti di due punti in più in classifica e di oltre mille tifosi attesi in trasferta. L’assenza più pesante è quella di Tomei, fermato per una lunga squalifica, ma la squadra non rinuncerà al collaudato 4-2-3-1. Davanti guida l’attacco Gori, supportato da Rizzo Pinna, Del Sole e D’Uffizi. L’aria è di rinnovata fiducia, con la società che ha voltato pagina e i giocatori pronti a confermare la crescita vista in avvio.