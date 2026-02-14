Dove vedere Perugia-Carpi in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Perugia-Carpi: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 17:32)

Tra le gare più interessanti della 25ª giornata del Girone B di Serie C spicca il confronto tra Perugia e Carpi. L’appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio alle ore 17:30 allo Stadio Renato Curi, scenario di una sfida che mette in palio punti pesanti soprattutto in chiave salvezza e consolidamento della classifica.

Il match si presenta equilibrato e carico di significato, con due squadre che vivono momenti differenti ma accomunate dalla necessità di trovare continuità.

Il momento delle due squadre — Il Perugia non ha iniziato il nuovo anno nel modo sperato, ma l’ultima vittoria per 0-1 contro la Sambenedettese ha rappresentato un segnale importante di reazione. La squadra biancorossa punta ora a dare seguito al successo per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica. Ritrovare fiducia e solidità, soprattutto tra le mura amiche, sarà determinante.

Il Carpi, pur occupando una posizione leggermente migliore, attraversa una fase complicata: nessuna vittoria nelle ultime cinque giornate è un dato che pesa e che evidenzia un calo di rendimento. I biancorossi faticano a concretizzare le occasioni create e hanno perso brillantezza rispetto alla prima parte di stagione. Proprio per questo, il Perugia parte con un leggero vantaggio nei pronostici, anche grazie al fattore campo.

Le probabili formazioni di Perugia-Carpi — La formazione di casa scende in campo con il 4-2-3-1, con Montevago unico riferimento offensivo. Diverso invece è lo schema tattico disegnato da Cassani, con il tandem Pietra-Puletto a sostegno di Sall.

Perugia (4-2-3-1): Gemello; Megelaitis, Riccardi, Angella, Dell'Orco; Tumbarello, Ladinetti; Canotto, Verre, Bolsius; Montevago. Allenatore: G. Tedesco.

Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Lombardi, Panelli, Rossini; Verza, Figoli, Rosetti, Cecotti; Pietra, Puletto; Sall. Allenatore: Cassani.