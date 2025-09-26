Perugia-Pianese: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Il blasone conta fino ad un certo punto. Al Renato CuriPerugia-Pianese, sfida valida per la settima giornata del Gruppo B di Serie C, può essere ribattezzato a tutti gli effetti, come uno scontro diretto. Grifone in difficoltà, a secco di successi dopo sei partite (3 ko e 3 pareggi) e terzultimo della classe; gli ospiti, dopo la vittoria all'esordio, sono incappati in un tunnel senza uscita e non vincono da cinque turni.
Qui Perugia—
Il Perugia si presenta a questa sfida con una situazione a dir poco complicata. La squadra umbra è precipitata al 18° posto in classifica, avendo raccolto soltanto 3 punti in sei partite, frutto di tre pareggi e altrettante sconfitte. I numeri parlano da soli: 6 gol fatti e 10 subiti, con un rendimento interno tutt’altro che incoraggiante (0 vittorie al “Curi”). L’ambiente è carico di pressioni e il gruppo allenato da Piero Braglia sa di non poter più sbagliare: questa gara rappresenta un vero e proprio bivio stagionale. Il Perugia è chiamato a invertire la rotta, cercando la prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico.
Qui Pianese—
La Pianese si presenta invece con maggiore serenità, pur non essendo in una posizione privilegiata. La formazione di Alessandro Birindelli occupa il 14° posto con 6 punti, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte. Interessante notare come i toscani abbiano mostrato una certa solidità lontano da casa, con 1 vittoria e 2 pareggi in trasferta, senza ancora conoscere la sconfitta esterna. L’attacco non brilla particolarmente (5 reti segnate), ma la fase difensiva regge meglio rispetto a quella perugina (6 gol subiti). La Pianese arriva quindi al “Curi” con l’obiettivo di confermare la propria affidabilità fuori casa e di mettere in difficoltà un Perugia in piena crisi.
Perugia-Pianese, probabili formazioni—
PERUGIA (3-4-3): Gemello; Dell’Orco, Angella, Riccardi; Calapai, Giunti, Joselito, Giraudo; Kanoutè, Montevago, Matos. Allenatore: Piero Braglia.
PIANESE (3-5-1-1): Bertini; Amey, Masetti, Chesti; Sussi, Tirelli, Simeoni, Bertini, Coccia; Proietto; Fabrizi. Allenatore: Alessanadro Birindelli
