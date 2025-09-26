Perugia-Pianese: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Perugia-Pianese, settima giornata del Gruppo B di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Il blasone conta fino ad un certo punto. Al Renato CuriPerugia-Pianese, sfida valida per la settima giornata del Gruppo B di Serie C, può essere ribattezzato a tutti gli effetti, come uno scontro diretto. Grifone in difficoltà, a secco di successi dopo sei partite (3 ko e 3 pareggi) e terzultimo della classe; gli ospiti, dopo la vittoria all'esordio, sono incappati in un tunnel senza uscita e non vincono da cinque turni.

PERUGIA PIANESE SERIE C DIRETTA LIVE STREAMING - La partita sarà trasmessa in diretta streaming.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Perugia-Pianese in diretta streaming. La partita, in programma sabato 27 settembre alle ore 17:30, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Perugia — Il Perugia si presenta a questa sfida con una situazione a dir poco complicata. La squadra umbra è precipitata al 18° posto in classifica, avendo raccolto soltanto 3 punti in sei partite, frutto di tre pareggi e altrettante sconfitte. I numeri parlano da soli: 6 gol fatti e 10 subiti, con un rendimento interno tutt’altro che incoraggiante (0 vittorie al “Curi”). L’ambiente è carico di pressioni e il gruppo allenato da Piero Braglia sa di non poter più sbagliare: questa gara rappresenta un vero e proprio bivio stagionale. Il Perugia è chiamato a invertire la rotta, cercando la prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico.

Qui Pianese — La Pianese si presenta invece con maggiore serenità, pur non essendo in una posizione privilegiata. La formazione di Alessandro Birindelli occupa il 14° posto con 6 punti, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte. Interessante notare come i toscani abbiano mostrato una certa solidità lontano da casa, con 1 vittoria e 2 pareggi in trasferta, senza ancora conoscere la sconfitta esterna. L’attacco non brilla particolarmente (5 reti segnate), ma la fase difensiva regge meglio rispetto a quella perugina (6 gol subiti). La Pianese arriva quindi al “Curi” con l’obiettivo di confermare la propria affidabilità fuori casa e di mettere in difficoltà un Perugia in piena crisi.

Perugia-Pianese, probabili formazioni — PERUGIA (3-4-3): Gemello; Dell’Orco, Angella, Riccardi; Calapai, Giunti, Joselito, Giraudo; Kanoutè, Montevago, Matos. Allenatore: Piero Braglia.

PIANESE (3-5-1-1): Bertini; Amey, Masetti, Chesti; Sussi, Tirelli, Simeoni, Bertini, Coccia; Proietto; Fabrizi. Allenatore: Alessanadro Birindelli